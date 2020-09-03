Создатели «Игры престолов» снимут сериал по «Задаче трех тел» Лю Цысиня

Источник материала: Onliner

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс станут шоураннерами будущего научно-фантастического сериала по трилогии «Память о прошлом Земли» китайского автора Лю Цысиня. Широкой аудитории она более известна по названию первой книги «Задача трех тел». Сериал будет снят эксклюзивно для Netflix.

Среди многочисленных исполнительных продюсеров картины значатся компании Брэда Питта Plan B и Розамунд Пайк Primitive Streak. Также к созданию шоу руку приложит бывший исполнительный продюсер «Игры престолов» и переводчик оригинальных романов с китайского на английский Кен Лю.

Первая книга трилогии рассказывает историю Е Вэньцзе, которая после смерти своего отца от рук красных во времена культурной революции становится причиной, а также дает завязку для первого контакта с пришельцами.