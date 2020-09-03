ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Создатели «Игры престолов» снимут сериал по «Задаче трех тел» Лю Цысиня

03.09.2020 09:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс станут шоураннерами будущего научно-фантастического сериала по трилогии «Память о прошлом Земли» китайского автора Лю Цысиня. Широкой аудитории она более известна по названию первой книги «Задача трех тел». Сериал будет снят эксклюзивно для Netflix.

Среди многочисленных исполнительных продюсеров картины значатся компании Брэда Питта Plan B и Розамунд Пайк Primitive Streak. Также к созданию шоу руку приложит бывший исполнительный продюсер «Игры престолов» и переводчик оригинальных романов с китайского на английский Кен Лю.

Первая книга трилогии рассказывает историю Е Вэньцзе, которая после смерти своего отца от рук красных во времена культурной революции становится причиной, а также дает завязку для первого контакта с пришельцами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс станут шоураннерами будущего научно-фантастического сериала по трилогии «Память о прошлом Земли» китайского автора Лю Цысиня. Широкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Азербайджане все чаще говорят о насилии над детьми. Что изменилось?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика