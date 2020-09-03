Народные ведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский задержаны. Это они призывали журналистов покинуть госСМИ

Источник материала: KYKY

Популярность, заслуги перед обществом – ничего из этого и много другого теперь не гарантирует, что тебя не задержат днем обычной среды, если ты живешь в Беларуси.

Вчера днем стало известно, что задержан экс-ведущий телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно. Как сообщает Telegram-канал «МотолькоПомоги», Кохно задержали, когда он вместе с матерью выходил из дома. Неизвестные затолкали его в бус, мать не трогали.

Также подтвердилась информация о задержании экс-ведущего «Славянского базара» Дениса Дудинского – ее подтвердили уже несколько источников. Но как именно задерживали Дениса неизвестно.