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Народные ведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский задержаны. Это они призывали журналистов покинуть госСМИ
Источник материала: KYKY>
Популярность, заслуги перед обществом – ничего из этого и много другого теперь не гарантирует, что тебя не задержат днем обычной среды, если ты живешь в Беларуси.
Вчера днем стало известно, что задержан экс-ведущий телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно. Как
Также подтвердилась информация о задержании экс-ведущего «Славянского базара» Дениса Дудинского – ее подтвердили уже несколько источников. Но как именно задерживали Дениса неизвестно.
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Народные ведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский задержаны. Это они призывали журналистов покинуть госСМИ
Популярность, заслуги перед обществом – ничего из этого и много другого теперь не гарантирует, что тебя не задержат днем обычной среды, если ты живешь в Беларуси. ...
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