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Народные ведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский задержаны. Это они призывали журналистов покинуть госСМИ

03.09.2020 09:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Популярность, заслуги перед обществом – ничего из этого и много другого теперь не гарантирует, что тебя не задержат днем обычной среды, если ты живешь в Беларуси. 

Вчера днем стало известно, что задержан экс-ведущий телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно. Как сообщает Telegram-канал «МотолькоПомоги», Кохно задержали, когда он вместе с матерью выходил из дома. Неизвестные затолкали его в бус, мать не трогали. 

Также подтвердилась информация о задержании экс-ведущего «Славянского базара» Дениса Дудинского – ее подтвердили уже несколько источников. Но как именно задерживали Дениса неизвестно.

 
 
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Популярность, заслуги перед обществом – ничего из этого и много другого теперь не гарантирует, что тебя не задержат днем обычной среды, если ты живешь в Беларуси.  ...
 
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