Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Беларуси

Джордж Кент. Фото: Reuters





Российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае «открытого силового вмешательства» России в ситуацию в Беларуси. Такое мнение выразил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.





Он прокомментировал поездку первого замгоссекретаря США Стивена Бигэна в Москву и переговоры по ситуации в Беларуси. «Если говорить о наших переговорах с Россией в Москве, в Вене и здесь, в Вашингтоне, — мы продолжим [вести их] как минимум во всех этих трех местах, — мы четко заявили о том, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже», — утверждает дипломат.





По его версии, американская сторона на переговорах с российскими коллегами «также дала ясно понять», что ОБСЕ является «естественным посредником» между белорусскими властями и оппозицией. «Ее структура идеально подходит для решения некоторых проблем в Беларуси, будь то качество избирательного процесса, политические свободы или общественные отношения», — считает Кент.





Он добавил, что США продолжат вести переговоры с Москвой, Минском и европейскими союзниками по ситуации в Беларуси.





Наихудший сценарий

Его попросили рассказать о реакции США на возможное «военное вмешательство» в Беларуси со стороны России. «Стандартный дипломатический ответ: мы не занимаемся гипотетическими предположениями. Я не собираюсь вдаваться в подробности. Однако скажу, что на прошлой неделе заместитель госсекретаря Бигэн в Москве выступил с кристально четким недвусмысленным посланием России о болезненных последствиях, если произойдет наихудший сценарий — открытое военное вмешательство», — утверждает заместитель помощника госсекретаря.





«Мы, конечно, рассматриваем этот сценарий и изучаем то, что мы можем сделать, но опять же, я не думаю, что речь идет о наличии [у США] полномасштабного плана [действий в связи с военным вмешательством]», — добавил Кент. Он считает, что «открытое военное вмешательство» было бы «наихудшим сценарием не только для Беларуси, но и для России». «Беларусь и белорусское общество — это в подавляющем большинстве пророссийский оплот настроений, и это нормально. Мы не ставим это под сомнение. <…> Я считаю, что военное вмешательство было бы катастрофическим для имиджа России в Беларуси», — полагает Кент.









Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москва по просьбе Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси.





«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские — я хочу это подчеркнуть — элементы… до тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не передадут, не перейдут определенных границ и не переступят, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — заявил Путин.





По его словам, они с Лукашенко пришли к выводу, что сейчас необходимости использовать этот резерв нет.