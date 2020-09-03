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«Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. А кто спасет их? Спасатели МЧС стали жертвами буллинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу несколько сотрудников ведомства подверглись атаке со стороны подписчиков Telegram-каналов, которые координируют действия участников несанкционированных митингов.
Игорь Романенок – один из тех, на кого натравили своих подписчиков редакторы протестных интернет-ресурсов. Его обвинили в снятии красно-белого флага с фасада одного из жилых домов в Минске.
Игорь Романенок, спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 12 Минска:
Не было этих мыслей, посылов сменить работу, уволиться, мыслей, что я не пожарный, не профессионал. Я верю в мир во всем мире.
Отметим, Игорь Романенок служит в одной из пожарных аварийно-спасательных частей Минска. И каждый день он рискует своей жизнью, в том числе и ради тех, кто отправляет ему угрозы и оскорбления.
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«Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома
Новости Беларуси. А кто спасет их? Спасатели МЧС стали жертвами буллинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу несколько сотрудников ведомства...
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