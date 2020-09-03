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«Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома

03.09.2020 09:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. А кто спасет их? Спасатели МЧС стали жертвами буллинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу несколько сотрудников ведомства подверглись атаке со стороны подписчиков Telegram-каналов, которые координируют действия участников несанкционированных митингов.

Так, личные данные спасателей, их фото и адреса разместил канал НЕХТА, после чего посыпались оскорбления и угрозы.

«Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома

Игорь Романенок – один из тех, на кого натравили своих подписчиков редакторы протестных интернет-ресурсов. Его обвинили в снятии красно-белого флага с фасада одного из жилых домов в Минске.

«Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома

Игорь Романенок, спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 12 Минска:
Поступило очень много комментариев различного рода, как поддержки, так и оскорблений. Нельзя судить людей, не зная всего, что происходит. Где-то сидя у себя дома, в соцсетях, смотря, и просто потом делать выводы. Это неправильно.

Не было этих мыслей, посылов сменить работу, уволиться, мыслей, что я не пожарный, не профессионал. Я верю в мир во всем мире.

«Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома

Отметим, Игорь Романенок служит в одной из пожарных аварийно-спасательных частей Минска. И каждый день он рискует своей жизнью, в том числе и ради тех, кто отправляет ему угрозы и оскорбления.

«Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома

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Люди в материале: Игорь Романенок

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. А кто спасет их? Спасатели МЧС стали жертвами буллинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу несколько сотрудников ведомства...
 
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