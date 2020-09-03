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Скидки недели в Каталоге Onliner

03.09.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Продолжаем готовить нашу традиционную еженедельную подборку с акциями. Скидки искать все сложнее и сложнее: цены, к сожалению, не стоят на месте и чутко реагируют на курсовые колебания. Тщательно прошерстили все разделы Каталога Onliner и все же нашли несколько заманчивых предложений. Как всегда, немного электроники, товаров для дома, семейного досуга и хобби.

MacBook Air 2020 на i5 со скидкой 400 рублей — 3599 р. 3999 р.


Ноутбук Apple MacBook Air 13" 2020 Z0YJ000VS
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i5 1030G7 800 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
–10%3599 р.
14 предложений

Проверенная временем игровая мышь Defender Warhead — 59 р. (скидка 30%)


Игровая мышь Defender Warhead GMX-1800
12 отзывов
полноразмерная игровая мышь, проводная USB, сенсор лазерный 6000 dpi, 7 кнопок, колесо с нажатием
–30%59,39 р.
14 предложений

Камуфляжный геймпад для PlayStation 4 по докризисной цене — 124 р. 144 р.


Геймпад Sony DualShock 4 v2 (камуфляж)
23 отзыва
для Sony PlayStation 4, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
–14%124 р.
14 предложений

Геймерские наушники HyperX Cloud Alpha — 232 р. 289 р.


Наушники HyperX Cloud Alpha (черный/красный)
15 отзывов
наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 13-27000 Гц, кабель 1.3 м
–16%232 р.
22 предложения

Профессиональные наушники Beyerdynamic — 372 р. 439 р.


Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm
27 отзывов
наушники, мониторные (охватывающие), профессиональные, 5-35000 Гц, кабель 3 м
–15%372 р.
14 предложений

6 стаканов DeLonghi с двойными стенками для капучино — 105 р. 145 р.


Набор стаканов DeLonghi DLSC301
набор стаканов на 6 персон, для капучино, 190 мл, стекло, цвет: прозрачный
–28%105 р.
7 предложений

Чайник Tefal с металлическим корпусом — 66 р. (скидка 26%)


Электрочайник Tefal KI150D30
6 отзывов
2200 Вт, объем 1.7 л, цвет нержавеющая сталь/черный
–26%66,00 р.
15 предложений

 Погружной блендер Moulinex с мерным стаканом и измельчителем — 105 р. 134 р.


Погружной блендер Moulinex DD65CD32
1 отзыв
800 Вт, 20 скоростей, многоступенчатая регулировка скорости
–21%105 р.
21 предложение

 Популярный кухонный комбайн Moulinex с богатой комплектацией — 342 р. 498 р.


Кухонный комбайн Moulinex FP826H10
3 отзыва
1000 Вт, объем чаши: 3 л, терки, измельчитель, соковыжималка, блендер
–31%342 р.
9 предложений

 Электроперечница со скидкой 46% — 13 р. 24 р.


Электроперечница Esperanza Malabar EKP001G
1 отзыв
материал чаши: пластик
–46%13,02 р.
8 предложений

 Машинки для стрижки со скидкой до 40% — от 38 р.


Машинка для стрижки Philips BT3202/14
для бороды и усов, длина стрижки: 0.5–10 мм, питание от аккумулятора, автономная работа: 30 минут
–40%37,89 р.
6 предложений
Машинка для стрижки Braun MGK5280
для прически/для бороды и усов/для носа и ушей/для тела, длина стрижки: 0.5–21 мм, питание от аккумулятора, автономная работа: 1 час 40 минут, влажная чистка
–29%109 р.
9 предложений

 Детская электрощетка для девочек — 39 р. 59 р.


Электрическая зубная щетка Braun Oral-B Kids Frozen D100.413.2K
зубная щетка для детей, мягкая чистка, питание от аккумулятора, движение головки: вращение
–35%38,57 р.
17 предложений

 Часы со скидкой до 37%. Классика, на каждый день и для активного отдыха — от 112 р.


Наручные часы Fossil FS4736
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 44 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
–22%232 р.
3 предложения
Наручные часы Casio MTD-120-1A
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 44.9 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет резиновый
–37%112 р.
2 предложения
Наручные часы Casio G-Shock GWX-5700SS-7
мужские, механизм электронный с солнечной батареей, корпус: пластик, 45.4 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет пластиковый
–27%245 р.
2 предложения

Укулеле для атмосферы гавайского праздника — 115 р. 145 р.


Укулеле Hamano U-320
укулеле, сопрано, правосторонняя, 4 струны, 12 ладов, махагони/махагони
–21%115 р.
3 предложения

Конструкторы LEGO от 6 лет и старше со скидкой до 33% — от 34 р.


Конструктор LEGO 75099 Rey's Speeder
Star Wars, рекомендуемый возраст 7–12 лет, 193 детали
–33%34,29 р.
6 предложений
Конструктор LEGO Friends 41366 Кондитерская Оливии
Friends, рекомендуемый возраст 6–12 лет, 335 деталей
–15%42,02 р.
19 предложений

 Механический 3Д-пазл Ugears Моноколесо. 300 деталей. Без клея — 76 р. 101 р.


3Д-пазл Ugears Моноколесо
300 деталей, дерево, сборка без клея, длина 18.5 см
–25%75,53 р.
2 предложения

Свинтус. Игра для веселой компании — 9 р. (скидка 33%)


Настольная игра Мир Хобби Свинтус
9 отзывов
логическая, жанр: коммуникация и общение, количество игроков: 2–10, возраст: 5 лет, партия 15–20 мин
–33%8,87 р.
7 предложений
 
 
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Продолжаем готовить нашу традиционную еженедельную подборку с акциями. Скидки искать все сложнее и сложнее: цены, к сожалению, не стоят на месте и чутко реагируют...
 
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