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Всё для комфортной жизни недалеко от столицы. Генплан Фаниполя вынесен на обсуждение

03.09.2020 10:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Генплан Фаниполя вынесли на обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У местных жителей есть возможность внести свои пожелания и коррективы.

На орбите Минска этот город-спутник занимает особое место. Он ближе всего расположен к столице. Здесь больше, чем в других городах, строится жилья, которое могут купить минчане, и оно дешевле, чем в столице.

Всё для комфортной жизни недалеко от столицы. Генплан Фаниполя вынесен на обсуждение

Сегодня в Фаниполе более 16 тысяч жителей, а благодаря новому генплану эта цифра должна возрасти до порядка 30 тысяч. Предусмотрено строительство школ, детских садов, больницы и поликлиники. Все необходимое в шаговой доступности. В планах также внедрение ландшафтных зон. Это позволит решить проблему недостатка зеленых зон.

Всё для комфортной жизни недалеко от столицы. Генплан Фаниполя вынесен на обсуждение

Всё для комфортной жизни недалеко от столицы. Генплан Фаниполя вынесен на обсуждение

Валентина Петрова, архитектор архитектурно-планировочной мастерской:
Выделены районы нового жилищного строительства и, соответственно, в каждом из районов выделяются эти социальные гарантированные обслуживания.

Если мы посмотрим на первый этап, по улице Зеленой проектируется район многоквартирного жилого строительства, здесь же предусмотрены и школа, и детский сад. То же самое в любом районе.

Данный комплект максимально компактен, потому что Фаниполь уже исторически так сложился как город, он зажат между двумя магистралями, даже уже тремя. Задача этого генерального плана – максимально насытить в ограниченной территории. Он линейный, компактный.  

Всё для комфортной жизни недалеко от столицы. Генплан Фаниполя вынесен на обсуждение

Всё для комфортной жизни недалеко от столицы. Генплан Фаниполя вынесен на обсуждение

Реализовать намеченные планы должны до 2035 года. Для этого есть все условия. У города-спутника Фаниполя развитая социально-экономическая база. На его территории расположено более 45 предприятий различных форм собственности.

Люди в материале: Валентина Петрова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Генплан Фаниполя вынесли на обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У местных жителей есть возможность внести свои пожелания и...
 
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