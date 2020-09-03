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В нескольких районах над Минском снова взмыли БЧБ-флаги. Силовики уже начали их снимать

03.09.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минске не утихает борьба между протестующими, которые выбрали своим символом бело-красно-белый флаг, и силовиками, решившими избавляться от этих флагов любой ценой, даже если приходится нанимать подъемные краны и альпинистов. Особыми очагами протестной активности стали новые районы, молодые жильцы которых общаются в домовых чатах, а этим летом еще и лично перезнакомились. После работы они устраивают тематические вечеринки и поднимают над домами бчб-флаги, утром коммунальщики и силовики думают, как их снять, а вечером все начинается сначала. Вот некоторые районы, над которыми вчера взмыла протестная символика.

Двор новостроек по улице Червякова, жители которого приклеили на трансформаторную будку стилизованные силуэты диджеев, включивших в Киевском сквере знаменитую песню Виктора Цоя, и назвали это место площадью Перемен, сегодня выглядят так. На место уже приехали силовики: срезают красно-белые ленты, убирают флаги и, как всегда, перекрашивают трансформаторную подстанцию.

В нескольких районах над Минском снова взмыли БЧБ-флаги. Силовики уже начали их снимать

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В нескольких районах над Минском снова взмыли БЧБ-флаги. Силовики уже начали их снимать

Так сегодня с утра выглядит мини-полис «Каскад». Несколько бело-красно-белых флагов парят в небе между высотками. Напомним, вчера силовики в сопровождении «ждуна» долго решали, как избавиться от символики. После почти часа раздумий решение было найдено: в ЖК приехали люди в черном с альпинистским снаряжением. В различных Telegram-каналах прошла информация, что флаги снял сотрудник МЧС. Однако в МЧС не смогли мгновенно идентифицировать альпиниста и ответить на вопрос, привлекались ли спасатели для столь нетривиальной задачи.







Так вчера вечером (около 20:00) выглядел микрорайон новостроек возле станции метро «Михалово». Между домами воспарил довольно заметный флаг.

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Теги: Минск
 
 
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Минске не утихает борьба между протестующими, которые выбрали своим символом бело-красно-белый флаг, и силовиками, решившими избавляться от этих флагов любой...
 
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