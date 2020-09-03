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На топ-менеджера PandaDoc (ребята поддерживали уволившихся силовиков и педагогов) завели дело. Грозит до 12 лет

03.09.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 2 сентября, домой к Виктору Кувшинову, одному из топ-менеджеров компании PandaDoc, пришли четыре человека в штатском. Сегодня, 3 сентября, его жена, Александра Дикан, сообщила в Instagram, что на Виктора завели уголовное дело по статье 210 УК РБ.


Обыск в квартире Виктора Кувшинова. Изображение: Sasha Dikan / Instagram

Напомним, что 2 сентября в минский офис PandaDoc пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Примерно в шесть вечера они ушли, но двое сотрудников компании — директор минского офиса Дмитрий Рабцевич и менеджер по продукту Виктор Кувшинов — остались в ДФР.

В сториз в своем профиле в Instagram Александра рассказала, что «вчера ребят не отпустили, завезли в ИВС на Окрестина, мы были там до полдвенадцатого, у ДФР, так их не дождались».

— Сегодня позвонил мне адвокат, сказал, что завели на ребят уголовное дело, вменяют статью 210 пункт 4, срок лишения свободы от 5 до 12 лет. Непонятно, когда их выпустят, — сообщила Александра.

Статья 210 УК РБ — «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Ч. 4 статьи подразумевает хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Наказание предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В разговоре с журналистом TUT.BY Александра пояснила, что вчера «забрали семь человек, четверо остаются под охраной» и что дело завели в Департаменте финансовых расследований.

В Комитете госконтроля нам ответили: «Без комментариев».

Что произошло 2 сентября?

Утром 2 сентября в офис PandaDoc пришли сотрудники ДФР.

— Закрыли сотрудников в офисе, запрещают пользоваться телефонами, все осматривают, — рассказал тогда сооснователь компании Микита Микадо, который сам сейчас находится за границей. —  Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут. Из офиса никого не выпускают.

Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, говорил, что при сохранении нынешнего политического режима планирует вывезти бизнес за пределы Беларуси — а также предлагал варианты помощи (в том числе материальные) силовикам, которые хотят уволиться из системы правоохранительных органов. В своем профиле в Facebook Микадо недавно заявил, что уже поступили 594 подобные заявки.

Виктор Кувшинов оказывал помощь педагогам, которые были членами комиссии и стали свидетелями фальсификации выборов — помогал подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения. В июле 2020 года Виктор был задержан бойцами ОМОНа на проспекте Независимости в Минске, когда пытался подать жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Позже оказался в одном автозаке с родным братом, тоже айтишником. Суд назначил обоим административный арест.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, что 2 сентября в минский офис PandaDoc пришли сотрудники Департамента финансовых расследований.
 
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