|
На топ-менеджера PandaDoc (ребята поддерживали уволившихся силовиков и педагогов) завели дело. Грозит до 12 лет
Источник материала: Tut.by
Вчера, 2 сентября, домой к Виктору Кувшинову, одному из топ-менеджеров компании PandaDoc,
Напомним, что 2 сентября в минский офис PandaDoc
В сториз в своем профиле в Instagram Александра рассказала, что «вчера ребят не отпустили, завезли в ИВС на Окрестина, мы были там до полдвенадцатого, у ДФР, так их не дождались».
— Сегодня позвонил мне адвокат, сказал, что завели на ребят уголовное дело, вменяют статью 210 пункт 4, срок лишения свободы от 5 до 12 лет. Непонятно, когда их выпустят, — сообщила Александра.
Статья 210 УК РБ — «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Ч. 4 статьи подразумевает хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Наказание предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В разговоре с журналистом TUT.BY Александра пояснила, что вчера «забрали семь человек, четверо остаются под охраной» и что дело завели в Департаменте финансовых расследований.
В Комитете госконтроля нам ответили: «Без комментариев».
Что произошло 2 сентября?
Утром 2 сентября в офис PandaDoc пришли сотрудники ДФР.
— Закрыли сотрудников в офисе, запрещают пользоваться телефонами, все осматривают, — рассказал тогда сооснователь компании Микита Микадо, который сам сейчас находится за границей. — Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут. Из офиса никого не выпускают.
Микита Микадо ранее открыто
Виктор Кувшинов оказывал помощь педагогам, которые были членами комиссии и стали свидетелями фальсификации выборов — помогал подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения. В июле 2020 года Виктор
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На топ-менеджера PandaDoc (ребята поддерживали уволившихся силовиков и педагогов) завели дело. Грозит до 12 лет
Напомним, что 2 сентября в минский офис PandaDoc пришли сотрудники Департамента финансовых расследований.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)