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США готовят персональные санкции в отношении причастных к репрессиям в Беларуси

03.09.2020 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соединенные Штаты и их партнеры в Европе совместно рассматривают возможность введения серьезных адресных санкций в связи с ситуацией в Беларуси. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео на брифинге 2 сентября.

«Мы также внимательно следим за ситуацией в Беларуси… Заместитель госсекретаря Биган ездил туда (в Вильнюс, Москву и Киев. — ред.) на прошлой неделе по моему указанию. Белорусы заслуживают права выбирать своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», — отметил Помпео.

«Мы требуем немедленного прекращения насилия в отношении них и освобождения всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова», — подчеркнул госсекретарь.

«Мы также тесно координируем свои действия с нашими трансатлантическими партнерами и вместе пересматриваем серьезные, целенаправленные санкции в отношении всех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям», — отметил Помпео.

 
 
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Соединенные Штаты и их партнеры в Европе совместно рассматривают возможность введения серьезных адресных санкций в связи с ситуацией в Беларуси. Об этом заявил...
 
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