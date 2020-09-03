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Доллар дорожает второй день подряд

03.09.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Главная валюта США дешевела в начале недели, но ближе к ее концу принялась расти. На этом фоне хуже всего чувствует себя российский рубль. Откат на старте торгов внушительный. Евро, в свою очередь, вновь дешевеет.

Доллар прибавил 0,37 копейки. Стоит 2,6496 белорусского рубля.

Евро скинул 1,39 копейки. Промежуточная цена — 3,1258 белорусского рубля.

Российский рубль скинул 6,88 копейки. Его сотня торгуется на уровне 3,5070 рубля.

Напомним, вчера доллар закончил торги, увеличившись до 2,6459. Что на 0,66 копейки больше, чем позавчера. Евро потерял 2,1 копейки. Он стоил 3,1397. Сотня российского рубля упала на 1,04 копейки и стоила 3,5758.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Главная валюта США дешевела в начале недели, но ближе к ее концу принялась расти. На этом фоне хуже всего чувствует себя российский рубль. Откат на старте торгов...
 
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