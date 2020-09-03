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Доллар дорожает второй день подряд
Источник материала: Onliner
Главная валюта США дешевела в начале недели, но ближе к ее концу принялась расти. На этом фоне хуже всего чувствует себя российский рубль. Откат на старте торгов внушительный. Евро, в свою очередь, вновь дешевеет.
Доллар прибавил 0,37 копейки. Стоит 2,6496 белорусского рубля.
Евро скинул 1,39 копейки. Промежуточная цена — 3,1258 белорусского рубля.
Российский рубль скинул 6,88 копейки. Его сотня торгуется на уровне 3,5070 рубля.
Напомним, вчера доллар
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Главная валюта США дешевела в начале недели, но ближе к ее концу принялась расти. На этом фоне хуже всего чувствует себя российский рубль. Откат на старте торгов...
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