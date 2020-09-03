Протестантский проповедник предсказал революцию в Беларуси в 2020 году

Всемирно известный проповедник и евангелист Джефф Дженсен из Теннесси (США) выступал в июне 2019 года в латвийской церкви и сказал, что получил от Бога пророчество о падении режима Лукашенко в 2020 году.

Дженсен многократно повторял, что Беларусь станет свободным государством, а также заверил, что вскоре приедет в нашу страну.