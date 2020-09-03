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«Готовы обучать и давать пространство для работы — бесплатно». Заявление от стартап-хаба Imaguru
03.09.2020 10:47 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мы знаем, как непросто сейчас приходится бизнесу, и публикуем обращения компаний, которые готовы оказывать посильную помощь. Среди них —
«Друзья, мы с болью смотрим на то, что происходит сейчас в нашей стране. Мы не можем принять насилие и жестокость по отношению к тем, кто мирно выражает свой голос. Через арест прошли программист Imaguru Павел, десятки сотрудников наших стартапов, члены инвестиционного сообщества Кирилл Голуб и Юрий Шлаганов. Мирон Витушка, 16-летний выпускник программы TeenGuru, подвергся избиениям в течение 6 часов. Мы возмущены нецивилизованным, варварским, средневековым отношением государства к людям.
Мы строили Imaguru как сообщество свободных людей. В течение 7 лет Imaguru помогал сотням стартапов из Беларуси развивать международный бизнес. Но главное — мы смогли внести свой вклад в создание сообщества людей, которые ценят свободу, имеют предпринимательские амбиции, готовы меняться и менять мир вокруг себя. Через Imaguru прошли тысячи основателей стартапов. Многие из них построили суперуспешные стартапы на международном рынке, включая TrackDuck, GanttPro, FriendlyData, PandaDoc (который сейчас также
Мы смогли построить внутри Беларуси оазис уважения, европейского менталитета, куда всегда хотелось приходить и находить единомышленников. Мы обеспокоены тем, что тысячи талантливых белорусов покинут страну, если ситуация не изменится к лучшему, и Беларусь лишится возможности развивать инновации, бизнес, а экономические последствия будут необратимы.
Поэтому сейчас как никогда мы хотим, чтобы белорусские предприниматели, стартапы, инвесторы, молодое поколение были услышаны в мире.
Что мы для этого делаем:
Благодаря поддержке наших партнеров Imaguru помогает основателям бизнесов из Беларуси продолжать налаживать связи, учиться и расширяться.
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Мы знаем, как непросто сейчас приходится бизнесу, и публикуем обращения компаний, которые готовы оказывать посильную помощь. Среди них - Imaguru Startup HUB. Ребята уверены...
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