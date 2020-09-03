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«Готовы обучать и давать пространство для работы — бесплатно». Заявление от стартап-хаба Imaguru

03.09.2020 10:47 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Готовы обучать и давать пространство для работы — бесплатно». Заявление от стартап-хаба Imaguru
Фото с сайта tut.by

Мы знаем, как непросто сейчас приходится бизнесу, и публикуем обращения компаний, которые готовы оказывать посильную помощь. Среди них — Imaguru Startup HUB. Ребята уверены в том, что, несмотря на сложные политические и экономические условия в Беларуси, нужно продолжать активно работать, налаживать связи, учиться (спойлер: промокод в конце материала!). Их заявление от имени компании опубликовано с минимальными правками редакции:

«Друзья, мы с болью смотрим на то, что происходит сейчас в нашей стране. Мы не можем принять насилие и жестокость по отношению к тем, кто мирно выражает свой голос. Через арест прошли программист Imaguru Павел, десятки сотрудников наших стартапов, члены инвестиционного сообщества Кирилл Голуб и Юрий Шлаганов. Мирон Витушка, 16-летний выпускник программы TeenGuru, подвергся избиениям в течение 6 часов. Мы возмущены нецивилизованным, варварским, средневековым отношением государства к людям.

Мы строили Imaguru как сообщество свободных людей. В течение 7 лет Imaguru помогал сотням стартапов из Беларуси развивать международный бизнес. Но главное — мы смогли внести свой вклад в создание сообщества людей, которые ценят свободу, имеют предпринимательские амбиции, готовы меняться и менять мир вокруг себя. Через Imaguru прошли тысячи основателей стартапов. Многие из них построили суперуспешные стартапы на международном рынке, включая TrackDuck, GanttPro, FriendlyData, PandaDoc (который сейчас также испытывает давление), многие работают в успешных глобальных корпорациях по всему миру. Очень многие только начинают свой путь.

Мы смогли построить внутри Беларуси оазис уважения, европейского менталитета, куда всегда хотелось приходить и находить единомышленников. Мы обеспокоены тем, что тысячи талантливых белорусов покинут страну, если ситуация не изменится к лучшему, и Беларусь лишится возможности развивать инновации, бизнес, а экономические последствия будут необратимы.

Поэтому сейчас как никогда мы хотим, чтобы белорусские предприниматели, стартапы, инвесторы, молодое поколение были услышаны в мире.

«Готовы обучать и давать пространство для работы — бесплатно». Заявление от стартап-хаба Imaguru
Фото с сайта goodfon.ru

Что мы для этого делаем:

  • Мы поддерживаем всех наших сотрудников и стартаперов в их инициативе участвовать в мирных акциях протеста. Команда и резиденты Imaguru, их белорусские коллеги, основатели стартапов и их команды свободны в своем выборе и выражении своего голоса, их голос не может быть украден или уничтожен. Мы избрали нового президента и мирно отстаиваем свой выбор
  • Мы обеспечиваем доступ наших сотрудников, стартапов и членов их семей из сообщества к юридической и медицинской помощи в любое время, когда они могут в ней нуждаться. Если кому-то из сообщества и резидентов Imaguru нужна помощь: психологическая, медицинская, юридическая, консультация от международных коллег и наших друзей, звоните нам по телефону +375 (29) 118 99 89, пишите в мессенджеры и на емейл imaguru@imaguru.net
  • Мы обеспечиваем доступ пострадавших от насилия ко всем ресурсам стартап-хаба Imaguru. Если вам нужно рабочее место, чтобы продолжать свой бизнес, выполнять свою работу, приходите и работайте бесплатно
  • Мы готовы обучить всех тех, кто потерял работу из-за своего несогласия с режимом и хочет попробовать стать предпринимателем, в рамках программы Imaguru Startup Lab
  • Мы обращаемся ко всем международным экспертам, друзьям Imaguru за рубежом, — это сотни людей, имеющих влияние в международной среде и доступ к бизнесменам, дипломатам, чиновникам и журналистам по всему миру: пожалуйста, говорите о том, что происходит в Беларуси!

Благодаря поддержке наших партнеров Imaguru помогает основателям бизнесов из Беларуси продолжать налаживать связи, учиться и расширяться.

Участвуйте бесплатно онлайн в конференции Latitude59, которая пройдет в мае 2021 года, используя промокод IMAGURUxL59, и присоединяйтесь к международному сообществу инвесторов и технических специалистов".

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Мы знаем, как непросто сейчас приходится бизнесу, и публикуем обращения компаний, которые готовы оказывать посильную помощь. Среди них - Imaguru Startup HUB. Ребята уверены...
 
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