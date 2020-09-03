ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госдеп США – о санкциях, новом после в Минске и реакции на роль РФ в белорусских событиях

03.09.2020 10:48 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: ridus.ru

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне, высказался о ситуации в Беларуси и реакции на них США.

Кандидат на должность американского посла в Минске Джули Фишер после возможного одобрения Сенатом Конгресса США приступит к своим обязанностям в кратчайшие сроки, заявил Джордж Кент. "Мы с нетерпением ждем голосования по утверждению кандидатуры моей коллеги Джули Фишер, а в случае одобрения - ее скорейшей поездки в Минск для выполнения обязанностей", - сказал Кент.

Представитель Госдепа также ответил на критику со стороны сенаторов, которые считают, что в данный момент нельзя отправлять посла в Беларусь. Кент заявил: "Мы определенно видим необходимость в наличии сейчас посла [США в Минске]. <...> События последнего месяца подчеркивают, что нам важно иметь голос и работать с этой страной", - цитирует дипломата ТАСС.

Тем не менее, Вашингтон обсуждает со своими партнерами в Европе возможное введение адресных санкций против Беларуси, сообщил Кент. Стороны продолжат переговоры, «чтобы согласовать, вероятно, адресные санкции против тех, кто был причастен как к жестокости и насилию против мирных граждан и протестующих, так и к явной фальсификации в день выборов». При этом «очень важно понимать, что уважение суверенитета Беларуси останется в основе того, что мы стремимся делать", -почеркнул Кент.

По его словам, ситуация в республике не должна рассматриваться как "геополитическая конкуренция между Востоком и Западом или США и Россией". По его словам, "из социологических опросов совершенно ясно, что подавляющее большинство граждан Беларуси хотят иметь очень близкие и позитивные отношения с Россией". США, полагает дипломат, "не навязывают какое-либо решение или путь" белорусскому народу.

Однако "открытое силовое вмешательство" России в ситуацию в Беларуси,если таковое будет предпринято, ухудшит и без того плохие отношения между РФ и США, подчеркнул Кент.  Он прокомментировал поездку первого замгоссекретаря США Стивена Бигэна в Москву и переговоры по ситуации в Беларуси. "Если говорить о наших переговорах с Россией в Москве, в Вене и здесь, в Вашингтоне, - мы продолжим [вести их] как минимум во всех этих трех местах, - мы четко заявили о том, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже", - заявил дипломат.

По его словам, американская сторона на переговорах с российскими коллегами "также дала ясно понять", что ОБСЕ является "естественным посредником" между белорусскими властями и оппозицией. "Ее структура идеально подходит для решения некоторых проблем в Беларуси, будь то качество избирательного процесса, политические свободы или общественные отношения", - считает Кент.

Он добавил, что США продолжат вести переговоры с Москвой, Минском и европейскими союзниками по ситуации в Беларуси.

Кент добавил, что на прошлой неделе заместитель госсекретаря Бигэн в Москве выступил «с кристально четким недвусмысленным посланием России о болезненных последствиях, если произойдет наихудший сценарий - открытое военное вмешательство". По мнению Кента, "открытое военное вмешательство" было бы "наихудшим сценарием не только для Беларуси, но и для России". "Беларусь и белорусское общество - это в подавляющем большинстве пророссийский оплот настроений, и это нормально. Мы не ставим это под сомнение. <...> Я считаю, что военное вмешательство было бы катастрофическим для имиджа России в Беларуси", - заявил Кент.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Супруга Дениса Дудинского до сих пор не знает, по какой причине задержан ее муж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика