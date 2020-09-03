Госдеп США – о санкциях, новом после в Минске и реакции на роль РФ в белорусских событиях

Источник материала: Ежедневник

фото: ridus.ru

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне, высказался о ситуации в Беларуси и реакции на них США.

Кандидат на должность американского посла в Минске Джули Фишер после возможного одобрения Сенатом Конгресса США приступит к своим обязанностям в кратчайшие сроки, заявил Джордж Кент. "Мы с нетерпением ждем голосования по утверждению кандидатуры моей коллеги Джули Фишер, а в случае одобрения - ее скорейшей поездки в Минск для выполнения обязанностей", - сказал Кент.

Представитель Госдепа также ответил на критику со стороны сенаторов, которые считают, что в данный момент нельзя отправлять посла в Беларусь. Кент заявил: "Мы определенно видим необходимость в наличии сейчас посла [США в Минске]. <...> События последнего месяца подчеркивают, что нам важно иметь голос и работать с этой страной", - цитирует дипломата ТАСС .

Тем не менее, Вашингтон обсуждает со своими партнерами в Европе возможное введение адресных санкций против Беларуси, сообщил Кент. Стороны продолжат переговоры, «чтобы согласовать, вероятно, адресные санкции против тех, кто был причастен как к жестокости и насилию против мирных граждан и протестующих, так и к явной фальсификации в день выборов». При этом «очень важно понимать, что уважение суверенитета Беларуси останется в основе того, что мы стремимся делать", -почеркнул Кент.

По его словам, ситуация в республике не должна рассматриваться как "геополитическая конкуренция между Востоком и Западом или США и Россией". По его словам, "из социологических опросов совершенно ясно, что подавляющее большинство граждан Беларуси хотят иметь очень близкие и позитивные отношения с Россией". США, полагает дипломат, "не навязывают какое-либо решение или путь" белорусскому народу.

Однако "открытое силовое вмешательство" России в ситуацию в Беларуси,если таковое будет предпринято, ухудшит и без того плохие отношения между РФ и США, подчеркнул Кент. Он прокомментировал поездку первого замгоссекретаря США Стивена Бигэна в Москву и переговоры по ситуации в Беларуси. "Если говорить о наших переговорах с Россией в Москве, в Вене и здесь, в Вашингтоне, - мы продолжим [вести их] как минимум во всех этих трех местах, - мы четко заявили о том, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже", - заявил дипломат.

По его словам, американская сторона на переговорах с российскими коллегами "также дала ясно понять", что ОБСЕ является "естественным посредником" между белорусскими властями и оппозицией. "Ее структура идеально подходит для решения некоторых проблем в Беларуси, будь то качество избирательного процесса, политические свободы или общественные отношения", - считает Кент.

Он добавил, что США продолжат вести переговоры с Москвой, Минском и европейскими союзниками по ситуации в Беларуси.

Кент добавил, что на прошлой неделе заместитель госсекретаря Бигэн в Москве выступил «с кристально четким недвусмысленным посланием России о болезненных последствиях, если произойдет наихудший сценарий - открытое военное вмешательство". По мнению Кента, "открытое военное вмешательство" было бы "наихудшим сценарием не только для Беларуси, но и для России". "Беларусь и белорусское общество - это в подавляющем большинстве пророссийский оплот настроений, и это нормально. Мы не ставим это под сомнение. <...> Я считаю, что военное вмешательство было бы катастрофическим для имиджа России в Беларуси", - заявил Кент.