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Азаренко и Соболенко победили на старте теннисного парного разряда US Open

03.09.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Две белорусские теннисистки победно стартовали в женском парном разряде открытого чемпионата США.

Виктория Азаренко и американка София Кенин в матче первого круга обыграли австралийский дуэт Эллен Перес / Сторм Сандерс со счетом 2:6, 6:2, 6:2.

Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс оказались сильнее австралийско-американского тандема Арина Родионова / Сабрина Сантамария — 6:2, 6:0.

Вечером 3 сентября Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) и Виктория Азаренко (27) встретятся между собой в поединке 1/32 финала одиночного разряда.

Завтра Александра Саснович (106) в поединке 1/16 финала встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35).

 
 
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Две белорусские теннисистки победно стартовали в женском парном разряде открытого чемпионата США. Виктория Азаренко и американка София Кенин в матче первого...
 
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