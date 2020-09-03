ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси милиция 2 сентября задержала 24 человека

03.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правоохранительные органы Беларуси 2 сентября 2020 года задержали 24 гражданина, включая 3 студентов.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях», - сообщила официальный представитель МВД РБ Ольга Чемоданова.

«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек», - уточнила она.

По оценкам МВД РБ численность участников протестных акций составила по стране около тысячи человек. Акции проходили на территории 8 населенных пунктов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранительные органы Беларуси 2 сентября 2020 года задержали 24 гражданина, включая 3 студентов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Членов президиума Координационного совета Ковалькову и Дылевского снова будут судить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика