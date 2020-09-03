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Членов президиума Координационного совета Ковалькову и Дылевского снова будут судить
Источник материала: Партизан
Членов президиума Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову снова будут судить, заседание пройдет в суде Центрального района Минска в четверг.
Ольга Ковалькова
"В четверг начинается суд над Ковальковой и Дылевским", - сообщили в штабе совета.
Напомним, что ранее в режиме нон-стоп по административным делам судили Павла Северинца, а в итоге все закончилось возбуждением уголовного дела.
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Членов президиума Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову снова будут судить, заседание пройдет в суде Центрального района Минска в четверг.
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