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Трамп предлагает лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии и насилию»
03.09.2020 11:44 — Разное |
Новости США. Очередной случай стрельбы произошел в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина-афроамериканец погиб в Вашингтоне в ходе задержания правоохранителями.
Штаты лихорадит уже несколько месяцев. Чтобы остановить беспорядки, американский президент принял новое решение: лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии, насилию и разрушениям». Речь идет о Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле и Портленде.
Эти же города ранее отказывались от предложений Трампа использовать для подавления погромов Национальную гвардию. Сейчас вопрос о финансировании находится на рассмотрении.
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Новости США. Очередной случай стрельбы произошел в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина-афроамериканец погиб в Вашингтоне в ходе задержания...
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