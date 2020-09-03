Ковалькову и Дылевского вновь будут судить

Членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского 3 сентября вновь будут судить, сообщила пресс-служба КС.

Сегодня Ковалькова и Дылевский должны были выйти на свободу после десятисуточного ареста, который они отбывали в изоляторе в Жодино (Минская область).

«Вместо того, чтобы их освободить из Жодинского СИЗО, где они находились, их сейчас везут в суд Центрального района Минска. По какому обвинению, не известно. Связаться с адвокатами пока не удалось», — сообщили в пресс-службе.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова была задержана утром 24 августа возле проходной Минского тракторного завода, куда она пришла поддержать рабочих вместе с еще одним членом президиума КС, главой стачкома МТЗ Сергеем Дылевским. Оба были задержаны милицией за якобы несанкционированное массовое мероприятие (ст. 23.34 КоАП). На Ковалькову был также составлен протокол за неподчинение законным требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП).

Ночь до суда Ковалькова и Дылевский провели в столичном центре изоляции правонарушителей.

25 августа они были осуждены на 10 суток административного ареста.