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Весит больше 25 кг. Вот как выглядит самый большой кролик в мире
03.09.2020 11:44 — Разное |
Всем известно, что хорошего человека должно быть много. Но это также относится и к животным. Очень трудно удержаться от желания обнять и погладить какого-нибудь большого, тёплого и пушистого зверя. И одна семья может похвастаться тем, что у неё самый большой кролик.
Как
Дэйв родился в январе 2019 года и отличается огромным аппетитом. Кролик активно налегает на морковь, капусту, брокколи, яблоки и прочую еду. Хозяйкой Дэйва является 30-летняя Лия Вудкок, но больше всего времени питомец проводит с её 7-летней дочкой – Эйлой.
Кролик такой крупный, что практически не прыгает, зато обожает бегать и играть с девочкой, которая немногим больше его самого.
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Всем известно, что хорошего человека должно быть много. Но это также относится и к животным. Очень трудно удержаться от желания обнять и погладить какого-нибудь...
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