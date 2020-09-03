|
Qualcomm представила Snapdragon 400 для дешевых 5G-смартфонов
Источник материала: Onliner
Компания Qualcomm
В настоящее время в мире примерно 80 операторов предлагают услуги на базе 5G, однако остается сдерживающий фактор — цены на смартфоны с поддержкой сетей нового поколения превышают $500. Появление бюджетных решений должно подстегнуть развитие 5G в мире.
Согласно прогнозам Qualcomm, к 2023 году в мире будет насчитываться миллиард пользователей сетей 5G, к 2025 году их будет уже 2,8 млрд.
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Qualcomm представила новую линейку процессоров серии Snapdragon 400, которые позиционируются как решение для дешевых мобильников с поддержкой 5G — стоимостью от $125...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)