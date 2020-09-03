ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Qualcomm представила Snapdragon 400 для дешевых 5G-смартфонов

03.09.2020 12:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Qualcomm представила новую линейку процессоров серии Snapdragon 400, которые позиционируются как решение для дешевых мобильников с поддержкой 5G — стоимостью от $125 до $250. Motorola, OPPO и Xiaomi уже выразили готовность наладить выпуск таких девайсов в 2021 году — именно тогда появятся мобильные устройства на новой платформе.

В настоящее время в мире примерно 80 операторов предлагают услуги на базе 5G, однако остается сдерживающий фактор — цены на смартфоны с поддержкой сетей нового поколения превышают $500. Появление бюджетных решений должно подстегнуть развитие 5G в мире.

Согласно прогнозам Qualcomm, к 2023 году в мире будет насчитываться миллиард пользователей сетей 5G, к 2025 году их будет уже 2,8 млрд.

Смартфон Xiaomi Redmi 9A 2GB/32GB международная версия (серый)
9 отзывов
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
179 р.
21 предложение
Сравнить эти товары →
Смартфоны в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Qualcomm представила новую линейку процессоров серии Snapdragon 400, которые позиционируются как решение для дешевых мобильников с поддержкой 5G — стоимостью от $125...
 
Новости дня
Новости разные
 
Весит больше 25 кг. Вот как выглядит самый большой кролик в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика