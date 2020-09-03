Qualcomm представила Snapdragon 400 для дешевых 5G-смартфонов

Источник материала: Onliner

Компания Qualcomm представила новую линейку процессоров серии Snapdragon 400, которые позиционируются как решение для дешевых мобильников с поддержкой 5G — стоимостью от $125 до $250. Motorola, OPPO и Xiaomi уже выразили готовность наладить выпуск таких девайсов в 2021 году — именно тогда появятся мобильные устройства на новой платформе.

В настоящее время в мире примерно 80 операторов предлагают услуги на базе 5G, однако остается сдерживающий фактор — цены на смартфоны с поддержкой сетей нового поколения превышают $500. Появление бюджетных решений должно подстегнуть развитие 5G в мире.

Согласно прогнозам Qualcomm, к 2023 году в мире будет насчитываться миллиард пользователей сетей 5G, к 2025 году их будет уже 2,8 млрд.