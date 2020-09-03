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Лукашенко уволил главу КГБ Вакульчика и госсекретаря Совбеза Равкова
Источник материала: Навiны
Госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакальчук отправлены в отставку.
Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.
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Госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакальчук отправлены в отставку. Об этом сообщает...
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