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Лукашенко устроил рокировку вице-премьера и мэра Минска
Источник материала: АФН
Лукашенко поменял местами чиновников, занимавших должности вице-премьера и главы Мингорисполкома.
Анатолий Сивак, который возглавлял Мингорисполком, назначен вице-премьером. Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал на посту вице-премьера, назначен председателем Мингорисполкома.
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Лукашенко поменял местами чиновников, занимавших должности вице-премьера и главы Мингорисполкома.
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