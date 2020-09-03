Осень наступает? Точный прогноз погоды в Беларуси на выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Довольно теплая с дождями и грозами погода ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

В ближайшие дни в республике начнет ощущаться наступление осени: температура воздуха немного снизится по всей стране. При этом существенного похолодания пока не предвидится.

В субботу, 5 сентября, Беларусь будет в основном находиться в области повышенного атмосферного давления, днем по западу страны скажется влияние фронтальной системы. Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем преимущественно в западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ожидается юго-западный умеренный ветер, при грозах порывистый. В ночные часы минимальная температура воздуха составит +7..+13°С, по западу - до +15°С, днем столбик термометра поднимется до +18..+25°С.

В воскресенье ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине республики, сохранится влияние фронтальной системы. Сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине Беларуси, пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах прогремят грозы. Будет дуть ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет держатся в районе +10..+16°С, в середине дня потеплеет до +16..+23°С. При этом по юго-востоку республики воздух прогреется до +24..+26°С.

Согласно долгосрочному прогнозу погоду сервиса Gismeteo, на следующей неделе температура воздуха продолжит постепенно снижаться. В начале недели это будет сопровождаться дождями.

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