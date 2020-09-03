ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осень наступает? Точный прогноз погоды в Беларуси на выходные

03.09.2020 12:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Довольно теплая с дождями и грозами погода ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

В ближайшие дни в республике начнет ощущаться наступление осени: температура воздуха немного снизится по всей стране. При этом существенного похолодания пока не предвидится.

© CC0 / Pixabay / bertvthul
Запрет на посещение лесов снова ввели в некоторых районах Беларуси

В субботу, 5 сентября, Беларусь будет в основном находиться в области повышенного атмосферного давления, днем по западу страны скажется влияние фронтальной системы. Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем преимущественно в западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ожидается юго-западный умеренный ветер, при грозах порывистый. В ночные часы минимальная температура воздуха составит +7..+13°С, по западу - до +15°С, днем столбик термометра поднимется до +18..+25°С.

В воскресенье ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине республики, сохранится влияние фронтальной системы. Сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине Беларуси, пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах прогремят грозы. Будет дуть ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет держатся в районе +10..+16°С, в середине дня потеплеет до +16..+23°С. При этом по юго-востоку республики воздух прогреется до +24..+26°С.

Согласно долгосрочному прогнозу погоду сервиса Gismeteo, на следующей неделе температура воздуха продолжит постепенно снижаться. В начале недели это будет сопровождаться дождями.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам синоптиков, температура воздуха по всей стране в ближайшие дни начнет постепенно снижаться, это будет сопровождаться кратковременными дождями и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Против члена президиума Координационного совета возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика