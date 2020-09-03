Хотел по закону: пинчанин подал в горисполком заявку на митинг и... попал в ИВС













23-летний пинчанин Кирилл Иванов подал в Пинский горисполком заявку на проведение в городе серии митингов, на которых сторонники перемен, не нарушая действующего законодательства, могли бы встретиться с депутатами и обсудить текущую обстановку в стране.





30 августа Кирилла задержали. Произошло это на улице Первомайской. Полтора десятка человек, среди которых находился и он, направлялись на площадь Ленина.





Молодого человека милиционеры доставили в ГОВД, составили административный протокол по ст. 23.34 «Участие в несанкционированном массовом мероприятии» и поместили в ИВС.





На следующий день материалы дела были рассмотрены в суде. Кирилл Иванов получил 10 суток ареста и возвращён в изолятор временного содержания отбывать наказание.





Как отмечают юристы, лицо, привлекавшееся к административной ответственности по ст.23.34 КоАП, в течение 12 месяцев не может быть организатором митинга.





Заявка Кирилла Иванова на проведение серии митингов Пинским горисполкомом будет автоматически отклонена.





Встреча сторонников перемен с депутатами в рамках действующего законодательства оказалась невозможной.