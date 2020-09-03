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Против члена президиума Координационного совета возбуждено уголовное дело
03.09.2020 12:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: blizko.by
Лилию Власову, задержанную ДФР Комитета госконтроля 1 сентября, подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщила
Лилия Власова – известный в стране юрист, специалист по досудебному урегулированию. Она основала одну из первых юридических фирм в стране. Сегодня является страшим партнером компании «Власова, Михель и Партнеры (VMP)». Фирма специализируется на оказании юридических услуг резидентам Беларуси, а также юридических консультациях для иностранных инвесторов.
В августе Лилия Власова вошли в состав Координационного совета, созданного по инициативе Светланы Тихановской.
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Лилию Власову, задержанную ДФР Комитета госконтроля 1 сентября, подозревают в уклонении от уплаты налогов.
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