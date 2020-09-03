ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Против члена президиума Координационного совета возбуждено уголовное дело

03.09.2020 12:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: blizko.by

Лилию Власову, задержанную ДФР Комитета госконтроля 1 сентября, подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Координационного совета, в президиум которого входит Лилия Власова.

Лилия Власова – известный в стране юрист, специалист по досудебному урегулированию. Она основала одну из первых юридических фирм в стране. Сегодня является страшим партнером компании «Власова, Михель и Партнеры (VMP)». Фирма специализируется на оказании юридических услуг резидентам Беларуси, а также юридических консультациях для иностранных инвесторов.

В августе Лилия Власова вошли в состав Координационного совета, созданного по инициативе Светланы Тихановской.  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лилию Власову, задержанную ДФР Комитета госконтроля 1 сентября, подозревают в уклонении от уплаты налогов.
 
Новости дня
Новости разные
 
У посольства Польши в Беларуси прошел пикет «Не дадим развалить страну»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика