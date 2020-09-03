Против члена президиума Координационного совета возбуждено уголовное дело

Источник материала: Ежедневник

фото: blizko.by

Лилию Власову, задержанную ДФР Комитета госконтроля 1 сентября, подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Координационного совета, в президиум которого входит Лилия Власова.

Лилия Власова – известный в стране юрист, специалист по досудебному урегулированию. Она основала одну из первых юридических фирм в стране. Сегодня является страшим партнером компании «Власова, Михель и Партнеры (VMP)». Фирма специализируется на оказании юридических услуг резидентам Беларуси, а также юридических консультациях для иностранных инвесторов.

В августе Лилия Власова вошли в состав Координационного совета, созданного по инициативе Светланы Тихановской.