Воспитываем будущих гениев: какой ноутбук купить ребенку

Источник материала: ProBusiness





Пришло время покупать ребенку компьютер. Производителей десятки, моделей — сотни. Какой выбрать — задача не из простых. Мы советуем обратить внимание на то устройство, которое позволит ребенку попробовать все и, вполне возможно, открыть в себе скрытые таланты. Такой компьютер — MacBook Air. Рассказываем, чем он хорош для ребенка и его родителей.

Платить один раз

Кажется, что покупая ноутбук вы платите всего один раз — за само железо. Это не так, если вы покупаете компьютер на базе операционной системы Windows. Чтобы получить легальную операционную систему и вовремя получать все обновления системы, за нее нужно заплатить. Кроме того, чтобы пользоваться всеми возможностями софта — за него также нужно заплатить, а сейчас компании и вовсе запустили ежемесячные и ежегодные подписки на свои продукты: платить нужно постоянно. Все это ради того, чтобы комфортно пользоваться компьютером, за который тоже уже уплачено.

С MacBook Air ситуация другая. За компьютер вы заплатите действительно всего один раз. Автоматом пользователь получает оригинальную и легальную операционную систему и бесплатные обновления. Каждый год в июне руководители Apple выходят на сцену в рамках конференции Worldwide Developer Conference и 30 минут рассказывают, чем операционная система macOS для MacBook стала лучше — все это вы получаете бесплатно. Вдобавок, весь базовый софт для работы и хобби — бесплатен. Давайте поговорим о нем отдельно.

Программы для работы и развлечения





Компания Apple много лет делает для своих продуктов собственный софт — программы и приложения. Pages (текстовый редактор для подготовки эссе и письменных работы), Numbers (редактор таблиц), Keynote (для создания лучших презентаций). Эти приложения для работы и учебы интуитивно понятны, в них легко работать, а число возможностей — огромно. Вдобавок, что важно для обучения, — есть возможность совместной работы в одном документе нескольких человек. Делаете презентацию с одноклассниками — верстайте все одновременно и обсуждайте результат сразу.

Также в экосистеме доступны приложения iMovie и GarageBand. Они предназначены для развития креативности или даже открытия большого таланта. В iMovie можно создавать короткие и длинные ролики, снятые на любую камеру — все делается легко и быстро. А в GarageBand можно написать свой первый трек. Или альбом.

Все это доступно совершенно бесплатно.

Скорее всего, любимые блогеры вашего ребенка именно в этих приложениях собирают свои ролики, а любимые артисты делают в этих же приложениях музыку. И чтобы стать частью этого мира — нужно лишь купить Macbook Air.

При этом, для Macbook Air доступны тысячи других приложений. В том числе, оригинальный Microsoft 365, Photoshop и т.д.

Учитесь вместе





Apple создает экосистему, в которой мир открыт для сотрудничества и совместной работы. Во всех смыслах. В FaceTime — созванивайтесь с одноклассниками и друзьями в формате видеозвонков. iMessage — один из самых безопасных мессенджеров в мире. Совместная работа над проектами в Pages, Keynote и Numbers. iCloud — облачное хранилище, предустановленное и простое в использовании. AirDrop — быстрая передача файлов между устройствами.

Что важно, компьютер — часть экосистемы. Поэтому его удобно совмещать с iPhone или iPad. Например, сделали заметку на iPhone, одно мгновение, и она уже доступна на MacBook Air. Не теряйте идеи, находите лучшие инструменты для работы с ними.

Обучиться программированию? Легко





Компания Apple активно развивает любовь к коду и хочет, чтобы люди учились программированию. Несколько лет назад компания представила собственный язык программирования Swift и он сразу стал достаточно востребованным на рынке.

И чтобы не терять времени зря, учить своего ребенка программированию можно сразу, как только в доме появится MacBook Air. В Apple об этом позаботились.

Инструмент под названием Playground — это программа, где ребенок в игровой форме шаг за шагом учит язык программирования Swift. Есть подсказки, помощники, обучающие ролики, а вся система построена так, чтобы повторять уже полученные знания и не забыть на третьем уроке то, что учили на первом. Процесс легкий и увлекательный.

А когда поймете, что обучения уже недостаточно и пора переходить на что-то более серьезное — у Apple и здесь для вас есть: приложение Xcode используют разработчики по всему миру для написания программ и приложений под Apple. В нем написана программа Pages, в которой я пишу этот текст. И много других.

Все это, опять же — бесплатно и доступно сразу. Не нужно дополнительно платить и переживать за упущенные возможности.

Автономность

Новый MacBook Air отлично держит заряд батареи и можем работать на пике продуктивности весь рабочий день. Носить за собой зарядку нет необходимости. И вашего ребенка сидящим рядом с розеткой вы не увидите.

Безопасность

Операционная система macOS — одна из самых безопасных операционных систем в мире. Apple постоянно работает над тем, чтобы обеспечить сохранность данных пользователей и уберечь компьютер от злоумышленников. Несколько раз в год выходят серьезные обновления безопасности, ежегодно — крупной обновление всей системы. Обновление — быстрое и бесплатное.

Все приложения в App Store — проходят проверку, и небезопасный для ребенка контент ему скачать не получится. Кроме того, система предупредит, если он захочет установить подозрительное приложение.

Конечно же, в MaсBook Air есть сенсор отпечатка пальца Touch ID, который надежно скроет вашу информацию и данные. А если переживаете за то, что ребенок может забыть или потерять свой ноутбук — установите приложение «Локатор», которое сможет в режиме реального времени показывать, где он находиться.

Родительский контроль

Раздел для родителей. Скучный, но важный. В macOS есть простая и понятная система родительского контроля за компьютером ребенка. Можно настроить доступ практически ко всему: какие программы разрешено запускать, какие сайты можно посещать, сколько времени и когда можно работать за компьютером.

Настроек много, самых разных. Кроме того, с недавних пор на MacBook Air появилось приложение «Экранное время», которое показывает, сколько времени в неделю ребенок провел за компьютером и в каких приложениях.

И это еще не все!

В самом конце — возможно, не самая очевидная вещь, но очень приятная. Покупая MacBook Air — вы делаете подарок всей семье. С ним хочется работать взрослым, на нем увлекательно учиться детям и студентам и весело проводить время за совместным просмотром контента всей семьей.





MacBook Air — понятное и практичное устройство, которое дает доступ ко всему необходимому для работы и обучения.





Потрясающе компактный. И теперь более мощный.

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