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Шварценеггер получил подарок и поблагодарил поклонника. Умилились все
Источник материала: СТВ
Арнольд Шварценеггер поручил от фаната подарок, который связан с самой известной ролью американского актёра. И его ответный поступок растопил сердца поклонников.
30 июля Арнольду исполнилось уже 73 года, однако актёр продолжает сниматься в фильмах и делиться интересными роликами из своей жизни. Шварценеггер показывает своих домашних любимцев, демонстрирует отличную физическую форму и даже раскрывает тайну своего плейлиста.
Все эти действия Шварценеггера лишь увеличивают армию его поклонников, поэтому неудивительно, что в день рождения актёр получает множество подарков и поздравлений. В числе тех, кто захотел порадовать Арнольда, оказался и пользователь Reddit под ником RadonLab.
Мужчина захотел связаться с Шварценеггером, но сделать это оказалось не так просто. Тогда RadonLab
RadonLab был потрясён разговором со своим кумиром. Мужчина заверил, что он не собирается брать деньги, а просто хочет узнать, как он может подарить актёру эту трубку. Шварценеггер объяснил и добавил, что в благодарность отправит ему фотографию.
И вот RadonLab
Кстати, не только RadonLab в восторге от общения со своим кумиром. Ранее мы показывали несколько примеров того, что случается, когда люди встречают своих любимых актёров и музыкантов.
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Арнольд Шварценеггер поручил от фаната подарок, который связан с самой известной ролью американского актёра. И его ответный поступок растопил сердца поклонников. ...
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