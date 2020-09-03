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Шварценеггер получил подарок и поблагодарил поклонника. Умилились все

03.09.2020 10:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Арнольд Шварценеггер поручил от фаната подарок, который связан с самой известной ролью американского актёра. И его ответный поступок растопил сердца поклонников.

30 июля Арнольду исполнилось уже 73 года, однако актёр продолжает сниматься в фильмах и делиться интересными роликами из своей жизни. Шварценеггер показывает своих домашних любимцев, демонстрирует отличную физическую форму и даже раскрывает тайну своего плейлиста.

Шварценеггер получил подарок и поблагодарил поклонника. Умилились все
Фото: instagram.com/schwarzenegger 

Все эти действия Шварценеггера лишь увеличивают армию его поклонников, поэтому неудивительно, что в день рождения актёр получает множество подарков и поздравлений. В числе тех, кто захотел порадовать Арнольда, оказался и пользователь Reddit под ником RadonLab.

Мужчина захотел связаться с Шварценеггером, но сделать это оказалось не так просто. Тогда RadonLab разместил фотографию своего подарка (курительная трубка) на Reddit и произошло чудо. Её увидел сам Арнольд, который восхитился работой и спросил, может ли он купить это произведение искусства.

Шварценеггер получил подарок и поблагодарил поклонника. Умилились все
Фото: reddit.com/user/RadonLab 

RadonLab был потрясён разговором со своим кумиром. Мужчина заверил, что он не собирается брать деньги, а просто хочет узнать, как он может подарить актёру эту трубку. Шварценеггер объяснил и добавил, что в благодарность отправит ему фотографию.

И вот RadonLab показал всем снимок Арнольда с его трубкой и признался, что это стало одним из самых ярких событий в его жизни.

Шварценеггер получил подарок и поблагодарил поклонника. Умилились все
Фото: reddit.com/user/RadonLab 

Кстати, не только RadonLab в восторге от общения со своим кумиром. Ранее мы показывали несколько примеров того, что случается, когда люди встречают своих любимых актёров и музыкантов.

Это крики радости, восторга и немного испуга (здесь подробнее).

Люди в материале: Арнольд Шварценеггер, Arnold Schwarzenegger

 
 
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Арнольд Шварценеггер поручил от фаната подарок, который связан с самой известной ролью американского актёра. И его ответный поступок растопил сердца поклонников. ...
 
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