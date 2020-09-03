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Вот сколько наших налогов «власти» потратили на «рубильник», чтобы отключать интернет по всей стране
Источник материала: KYKY>
Bloomberg
Напомним, после дня выборов в Беларуси три дня не работал интернет. Беларусы без прокси и VPN не могли внутри страны пользоваться Google, YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram и Viber. Также был заблокирован доступ к многим независимым СМИ. В том числе, и к KYKY.
Так вот, интернет отключали при помощи оборудования, произведенного американской компанией Sandvine Inc. Она известна своей техникой, которую используют для мониторинга и фильтрации сетевого трафика, что позволяет блокировать доступ людей к тысячам веб-сайтов.
Национальный центр обмена трафиком подписал контракт на поставку оборудования от Sandvine Inc с российским поставщиком «Инфосистемы Джет». Стоимость контракта – 2,5 миллионов долларов. Для страны с минусовым ВВП в целом недорого.
Bloomberg пишет: «И хотя госорганы в стране заявили, что сбои были вызваны массированной кибератакой, эксперты по кибербезопасности и группы по защите данных говорят, что технический анализ интернет-активности в стране указывает на действия правительства».
Что интересно, у Sandvine есть правило: перед продажей своего оборудования компания должна оценивать риск его использования «способом, наносящим ущерб правам человека». К тому же, посредник и конечный покупатель должны подписать сертификат, который подтверждает, что технология не будет использоваться для нарушения прав человека.
Кажется, вышла неувязочка: продажа технологии беларуским «властям», которые просто выключили в стране интернет, может расцениваться как нарушение, считает Ннединма Ифуду Нвеке – адвокат, специализирующийся на экономических санкциях и торговых эмбарго США в Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.
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Вот сколько наших налогов «власти» потратили на «рубильник», чтобы отключать интернет по всей стране
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