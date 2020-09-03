Посмотрели, в каких банках еще можно оформить овердрафт и сколько это стоит

Еще в апреле некоторые банки приостановили овердрафтное кредитование. Сегодня доступных предложений стало еще меньше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банки выдают кредиты типа овердрафт, и на каких условиях можно одолжить небольшую сумму у своего банка.
Мы рассматривали овердрафтные кредиты и кредитные карты с овердрафтом. В обзоре собраны как предложения для новых клиентов банка, так и кредиты для текущих клиентов по зарплатной/другим проектам банка. Возобновляемые и невозобновляемые кредитные карты не рассматривались в данном обзоре.
В таблице ниже мы собрали актуальные условия по овердрафтным кредитам.
Банк, кредит
Сумма; ставка (изменение с апреля); срок; справка о доходах
Справка доходах; категория клиента
Банк Дабрабыт,
овердрафт «Зарплатный»
от 50 до 10 тыс. BYN; 13,35% (-0,84 п.п.); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней
без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка
Беларусбанк,
Овердрафтное кредитование
в пределах платежеспособности, или до 7−20 тыс. BYN; 13,0 (-0,9 п.п.) — 13,26% (-0,93 п.п.); срок кредитования — от 1 до 3 лет, срок погашения кредита — от 6 до 36 месяцев
справка о доходах за 3 месяца; любой клиент
Белгазпромбанк,
онлайн-овердрафт
до 10 тыс. BYN; 13,35% (-0,84 п.п.); погашение транша — до 720 дней
справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка
Белинвестбанк,
овердрафт ПРЕСТИЖ +
до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,35% (-0,84 п.п.); 90 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +
Идея Банк,
Овердрафт
100% от среднемесячного дохода за 3 месяца, но не более 2,5 тыс. BYN; 0,01% первые 2 месяца, далее — 13,35% (-0,84 п.п.); срок возобновляемости — 23 месяца, срок возврата — 1 месяц
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Приорбанк,
овердрафт к зарплатному счету
до 7,5 тыс BYN; 18% (-5 п.п.); 3,6 или 12 месяцев
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Цептер Банк,
овердрафт на зарплатную карту
до 1 заработной платы; 13,5% (-0,65 п.п.); до 12 месяцев
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Банк, кредит
Сумма; ставка (изменение с апреля); срок; справка о доходах
Справка доходах; категория клиента
Банк Дабрабыт,
овердрафт «Зарплатный»
от 50 до 10 тыс. BYN; 13,35% (-0,84 п.п.); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней
без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка
Беларусбанк,
овердрафтное кредитование
в пределах платежеспособности, или до 7−20 тыс. BYN; 13,0 (-0,9 п.п.) — 13,26% (-0,93 п.п.); срок кредитования — от 1 до 3 лет, срок погашения кредита — от 6 до 36 месяцев
справка о доходах за 3 месяца; любой клиент
Белгазпромбанк,
онлайн-овердрафт
до 10 тыс. BYN; 13,35% (-0,84 п.п.); погашение транша — до 720 дней
справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка
Белинвестбанк,
овердрафт ПРЕСТИЖ +
до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,35% (-0,84 п.п.); 90 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +
Идея Банк,
овердрафт
100% от среднемесячного дохода за 3 месяца, но не более 2,5 тыс. BYN; 0,01% первые 2 месяца, далее — 13,35% (-0,84 п.п.); срок возобновляемости — 23 месяца, срок возврата — 1 месяц
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Приорбанк,
овердрафт к зарплатному счету
до 7,5 тыс. BYN; 18% (-5 п.п.); 3,6 или 12 месяцев
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Цептер Банк,
овердрафт на зарплатную карту
до 1 заработной платы; 13,5% (-0,65 п.п.); до 12 месяцев
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Особенности овердрафта, о которых нужно знать
Овердрафтный кредит погашается в момент зачисления денег на карту, никаких дополнительных платежей совершать не нужно. В зависимости от срока погашения транша банк автоматически будет списывать часть поступивших средств в счет долга. Рекомендуем узнать в вашем банке, как будут списываться денежные средства по вашему кредиту.
Доступные сегодня овердрафты оформляются на зарплатную карту банка (исключение — Беларусбанк). Это значит, что для получения овердрафтного кредита необходимо получать заработную плату на карту одного из банков в таблице.
Клиенты любых банков могут обратиться за овердрафтом в Беларусбанк. Для получения кредита в этом банке достаточно иметь официальный доход на территории РБ и предоставить справку о зарплате.
Ставки по овердрафту находятся в диапазоне 13−18%. Самая высокая — в Приорбанке (18%).
Сроки кредитования и сроки погашения овердрафта существенно различаются в зависимости от банка: вернуть долг за 1 месяц необходимо в Идея Банк, а в Белгазпромбанке погашение кредита можно растянуть на 720 дней.