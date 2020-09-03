Посмотрели, в каких банках еще можно оформить овердрафт и сколько это стоит

Источник материала: Tut.by

Еще в апреле некоторые банки приостановили овердрафтное кредитование. Сегодня доступных предложений стало еще меньше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банки выдают кредиты типа овердрафт, и на каких условиях можно одолжить небольшую сумму у своего банка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мы рассматривали овердрафтные кредиты и кредитные карты с овердрафтом. В обзоре собраны как предложения для новых клиентов банка, так и кредиты для текущих клиентов по зарплатной/другим проектам банка. Возобновляемые и невозобновляемые кредитные карты не рассматривались в данном обзоре.

В таблице ниже мы собрали актуальные условия по овердрафтным кредитам.

Банк, кредит Сумма; ставка (изменение с апреля); срок; справка о доходах Справка доходах; категория клиента Банк Дабрабыт,

овердрафт «Зарплатный» от 50 до 10 тыс. BYN; 13,35% (-0,84 п.п.); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка Беларусбанк,

Овердрафтное кредитование в пределах платежеспособности, или до 7−20 тыс. BYN; 13,0 (-0,9 п.п.) — 13,26% (-0,93 п.п.); срок кредитования — от 1 до 3 лет, срок погашения кредита — от 6 до 36 месяцев справка о доходах за 3 месяца; любой клиент Белгазпромбанк,

онлайн-овердрафт до 10 тыс. BYN; 13,35% (-0,84 п.п.); погашение транша — до 720 дней справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка Белинвестбанк,

овердрафт ПРЕСТИЖ + до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,35% (-0,84 п.п.); 90 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ + Идея Банк,

Овердрафт 100% от среднемесячного дохода за 3 месяца, но не более 2,5 тыс. BYN; 0,01% первые 2 месяца, далее — 13,35% (-0,84 п.п.); срок возобновляемости — 23 месяца, срок возврата — 1 месяц без справки о доходах; зарплатный клиент банка Приорбанк,

овердрафт к зарплатному счету до 7,5 тыс BYN; 18% (-5 п.п.); 3,6 или 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка Цептер Банк,

овердрафт на зарплатную карту до 1 заработной платы; 13,5% (-0,65 п.п.); до 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Банк, кредит Сумма; ставка (изменение с апреля); срок; справка о доходах Справка доходах; категория клиента Банк Дабрабыт,

овердрафт «Зарплатный» от 50 до 10 тыс. BYN; 13,35% (-0,84 п.п.); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка Беларусбанк,

овердрафтное кредитование в пределах платежеспособности, или до 7−20 тыс. BYN; 13,0 (-0,9 п.п.) — 13,26% (-0,93 п.п.); срок кредитования — от 1 до 3 лет, срок погашения кредита — от 6 до 36 месяцев справка о доходах за 3 месяца; любой клиент Белгазпромбанк,

онлайн-овердрафт до 10 тыс. BYN; 13,35% (-0,84 п.п.); погашение транша — до 720 дней справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка Белинвестбанк,

овердрафт ПРЕСТИЖ + до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,35% (-0,84 п.п.); 90 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ + Идея Банк,

овердрафт 100% от среднемесячного дохода за 3 месяца, но не более 2,5 тыс. BYN; 0,01% первые 2 месяца, далее — 13,35% (-0,84 п.п.); срок возобновляемости — 23 месяца, срок возврата — 1 месяц без справки о доходах; зарплатный клиент банка Приорбанк,

овердрафт к зарплатному счету до 7,5 тыс. BYN; 18% (-5 п.п.); 3,6 или 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка Цептер Банк,

овердрафт на зарплатную карту до 1 заработной платы; 13,5% (-0,65 п.п.); до 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Особенности овердрафта, о которых нужно знать

Овердрафтный кредит погашается в момент зачисления денег на карту, никаких дополнительных платежей совершать не нужно. В зависимости от срока погашения транша банк автоматически будет списывать часть поступивших средств в счет долга. Рекомендуем узнать в вашем банке, как будут списываться денежные средства по вашему кредиту.

За последние недели еще ряд банков приостановили оформление овердрафта. Среди них Банк БелВЭБ , Белагропромбанк , Paritetbank , РРБ-Банк , Технобанк , Альфа-Банк и Франсабанк .

, , , , , и . Доступные сегодня овердрафты оформляются на зарплатную карту банка (исключение — Беларусбанк ). Это значит, что для получения овердрафтного кредита необходимо получать заработную плату на карту одного из банков в таблице.

). Это значит, что для получения овердрафтного кредита необходимо получать заработную плату на карту одного из банков в таблице. Клиенты любых банков могут обратиться за овердрафтом в Беларусбанк . Для получения кредита в этом банке достаточно иметь официальный доход на территории РБ и предоставить справку о зарплате.

. Для получения кредита в этом банке достаточно иметь официальный доход на территории РБ и предоставить справку о зарплате. Ставки по овердрафту находятся в диапазоне 13−18%. Самая высокая — в Приорбанке (18%).

(18%). В Белинвестбанке и Идея Банке действует льготная процентная ставка 0,01−0,0001% в течение первых 20 дней — 2 месяцев.

и действует льготная процентная ставка 0,01−0,0001% в течение первых 20 дней — 2 месяцев. Лимит овердрафта: от 3 до 20 тысяч рублей. В Беларусбанке , Идея Банке и Цептер Банке сумма кредита будет зависеть от платежеспособности клиента.

, и сумма кредита будет зависеть от платежеспособности клиента. Сроки кредитования и сроки погашения овердрафта существенно различаются в зависимости от банка: вернуть долг за 1 месяц необходимо в Идея Банк , а в Белгазпромбанке погашение кредита можно растянуть на 720 дней.