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Шило на мыло: вице-премьером назначен глава Мингорисполкома - столицей руководить будет вице-премьер
Источник материала: Партизан
У Лукашенко - кадровый голод. Он протсто тасует кадры, меняя местами
Глава Мингориполкома Анатолий Сивак назначен вице-премьером. А главой Мингорисполкома стал... уже бывший вице-премьер Владимир Кухарев.
До этого почти также Лукашенко перетасовал силовиков
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Шило на мыло: вице-премьером назначен глава Мингорисполкома - столицей руководить будет вице-премьер
У Лукашенко - кадровый голод. Он протсто тасует кадры, меняя местами
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