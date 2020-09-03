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Сенатор РФ насчитал уже 10 цветных революций на территории бывшего СССР

03.09.2020 12:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Сенатор РФ насчитал уже 10 цветных революций на территории бывшего СССР

Сенатор РФ насчитал 10 цветных революций, произошедших территории бывшего СССР , начиная с событий в Грузии, когда Шеварнадзе был по сути изгнан с должности президента и Саакашвили осуществил захват власти. А затем первый "оранжевый майдан" на Украине, когда в первые в истории был проведен третий тур президентских выборов при явном вмешательмстве ЕС и США, вспоминает политик. 

Потом была "революция тюльпанов" в Киргизии, закончившая насильственным свержением власти, за ней ― попытка цветной революции в Узбекистане в 2005 году, которая была подавлена Каримовым, рассказывает Джабаров.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Потом были события, которые приобрели название "васильковой революции" 2006 года. Она была быстро ликвидирована, но тут же Европа в лице ПАСЕ ввела жесткие санкции против Беларуси, которые существовали много лет", ― говорит сенатор.

Следующей была "сиреневая революция" в Молдове, волнения в Армении в 2008 году, потом опять Киргизия ― "дынная революция". И апофеозом стал украинский "евромайдан".

"Все эти события были направлены на отрыв стран от Российской Федерации. Смущает только одна вещь. Почему-то во всех странах постсоветского пространства пишут свою историю и вспоминают только периоды, когда эти страны были вне состава ССР. А разве это не наша общая история? Победа в Великой Отечественной войне, полет в космос это общая история, нам надо гордиться ей, а мы начинаем искать каких-то других героев", ― рассуждает Джабаров.

Как правило, в основе всех этих революций ― антироссийская направленность, а чаще ― вялотекущая русофобия либо попытка отойти от России подальше, отмечает сенатор. При этом все попытки цветных революций идут из-за океана и направлены на отторжение от России, добавляет Джабаров.

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