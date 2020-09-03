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Мишустин: Россия поддерживает территориальную целостность Беларуси

03.09.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Беларуси, заявил сегодня прилетевший в Минск глава правительства России Михаил Мишустин.

"В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси", - сказал Михаил Мишустин.

По его словам, Беларусь является родной страной для России: «И дело не только в исторических, языковых, духовных связях. "Но и в сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом".

 
Теги: Минск
 
 
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Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Беларуси, заявил сегодня прилетевший в Минск глава правительства России Михаил Мишустин.
 
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