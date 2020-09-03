Кухарев сменил Сивака на должности главы Мингорисполкома

Александр Лукашенко 3 сентября назначил вице-премьера Владимира Кухарева председателем Мингорисполкома, сообщил телеграм-канал «Пул первого».

В свою очередь Анатолий Сивак, который до сегодняшнего дня руководил Мингорисполкомом, назначен заместителем премьер-министра.

Владимир Кухарев родился в 1972 году в деревне Тимоново Климовичского района Могилевской области. В 2016—2018 годах — заместитель председателя Комитета государственного контроля, в 2018—2020 годах — заместитель премьер-министра.

Анатолий Сивак родился 19 июля 1962 года в деревне Завойть Наровлянского района Гомельской области. В 2012—2018 годах занимал пост министра транспорта и коммуникаций. 24 ноября 2018 года назначен председателем Минского городского исполнительного комитета.