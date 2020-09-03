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КХЛ сообщила, что матч «Динамо» (Минск) – «Йокерит» (Хельсинки) не состоится
03.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Матч КХЛ между минским «Динамо» и финским «Йокеритом», запланированный на четверг в Беларуси, не состоится. Причины объявят позднее, говорится в сообщении пресс-службы лиги.
Ранее финские СМИ написали, что хоккеисты «Йокерита» не вылетели в Минск. Ожидалось, что команда прилетит на стартовую игру нового сезона КХЛ с минским «Динамо» в день матча и вернется в Финляндию сразу после поединка.
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Причины этого решения объявят позднее.
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