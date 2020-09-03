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КХЛ сообщила, что матч «Динамо» (Минск) – «Йокерит» (Хельсинки) не состоится

03.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Матч КХЛ между минским «Динамо» и финским «Йокеритом», запланированный на четверг в Беларуси, не состоится. Причины объявят позднее, говорится в сообщении пресс-службы лиги.

«Матч «Динамо» (Минск) – «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно», – сказано в релизе.

Ранее финские СМИ написали, что хоккеисты «Йокерита» не вылетели в Минск. Ожидалось, что команда прилетит на стартовую игру нового сезона КХЛ с минским «Динамо» в день матча и вернется в Финляндию сразу после поединка.



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Теги: Минск
 
 
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