КХЛ сообщила, что матч «Динамо» (Минск) – «Йокерит» (Хельсинки) не состоится

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Матч КХЛ между минским «Динамо» и финским «Йокеритом», запланированный на четверг в Беларуси, не состоится. Причины объявят позднее, говорится в сообщении пресс-службы лиги.

«Матч «Динамо» (Минск) – «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно», – сказано в релизе.

Ранее финские СМИ написали, что хоккеисты «Йокерита» не вылетели в Минск. Ожидалось, что команда прилетит на стартовую игру нового сезона КХЛ с минским «Динамо» в день матча и вернется в Финляндию сразу после поединка.