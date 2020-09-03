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Лукашенко назначил новых госсекретаря Совбеза и председателя КГБ Беларуси

03.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Руководитель Комитета госконтроля Республики Беларусь Иван Тертель назначен председателем КГБ страны, указ об этом подписал в четверг глава государства Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Как отмечается, исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, который до этого занимал пост первого заместителя председателя этого ведомства.

Валерий Вакульчик, до настоящего времени работавший в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен президентом страны госсекретарем Совета безопасности Республики Беларусь. Ранее этот пост занимал Андрей Равков.



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