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Лукашенко назначил новых госсекретаря Совбеза и председателя КГБ Беларуси
03.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Руководитель Комитета госконтроля Республики Беларусь Иван Тертель назначен председателем КГБ страны, указ об этом подписал в четверг глава государства Александр Лукашенко, пишет
Как отмечается, исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, который до этого занимал пост первого заместителя председателя этого ведомства.
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