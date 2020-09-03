Лукашенко назначил новых госсекретаря Совбеза и председателя КГБ Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Руководитель Комитета госконтроля Республики Беларусь Иван Тертель назначен председателем КГБ страны, указ об этом подписал в четверг глава государства Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА .

Как отмечается, исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, который до этого занимал пост первого заместителя председателя этого ведомства.