Ситуация нормализуется? Впервые за полтора месяца белорусский рубль укрепился

Третий день подряд под напором белорусского рубля дешевеет корзина валют , а в августе это случилось лишь однажды на самых первых торгах месяца.





Курс доллара снизился всего на 0,0008 BYN до 2,6451 BYN/USD. С начала сентября доллар подешевел на 0,0097 BYN.





Объём торгов долларом сегодня достиг максимума с начала недели. Так, общая сумма сделок с американской валютой на биржевых торгах в четверг составила 46,8 млн. долларов, а в понедельник было в три раза меньше — всего 15,2 млн. долларов.





Курс евро упал на 0,0141 BYN до 3,1256 BYN/EUR. Евро с начала месяца потерял уже 0,0342 BYN.





Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0671 BYN до 3,5087 BYN/100 RUB. Российский рубль падает уже третьи торги подряд. За это время сотня российских рублей подешевела на 0,0882 BYN.





Таким образом, белорусский рубль укрепился ко всем валютам, если сравнивать с началом сентября.





Центробанк России

Российский рубль резко девальвировался к доллару и евро на торгах Московской биржи. Банк России решил поднять официальный курс евро на завтра на 1,4 рубля до 89,1353 российских рублей. До максимума за 4,5 года не хватило меньше 10 копеек.





Официальный курс доллара на завтра подскочил на 1,61 рубля до 75,4680 российских рублей и приблизился к максимуму за 4,5 месяца.





Российская валюта начала стремительно дешеветь уже вчера вечером, сразу после заявления Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен. Это может привести к введению новых санкций против России.