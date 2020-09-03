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Российский десант министров в Минске: обсуждали Союзное государство, экономику и независимость
Источник материала: Myfin
По мнению Александра Лукашенко Беларусь и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов, сообщает БЕЛТА. О каких именно вопросах шла речь, агентство не уточняет.
«И по многим вопросам, по которым мы вроде бы не смогли раньше договориться, чтобы мы договорились. И вы с премьером Беларуси сделали огромную работу, чтобы сблизить наши позиции и по многим вопросам вообще договориться», – констатировал Александр Лукашенко.
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