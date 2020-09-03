На проспекте Независимости в Минске задержали «панду» — человека в костюме животного

Источник материала: Onliner

В Минске на проспекте Независимости в районе Уручья сегодня задержали «панду» — человека, облаченного в костюм этого животного. Фото разместил Telegram-канал «МотолькоПомоги». На снимке виден, вероятно, задержанный, а также пара мужчин в гражданской одежде, сопровождающие «панду».





Напомним, вчера в первой половине дня стало известно о проведении обысков в офисе IT-компании PandaDoc в Минске. По словам основателя и руководителя компании Микиты Микадо, мероприятие проводили сотрудники Департамента финансовых расследований. По его словам, «инкриминировали 243-ю статью» (связана с уклонением от уплаты налогов).

Днем и вечером того же дня в Минске прошли акции в поддержку PandaDoc: примерно в два часа дня вышли сотрудники IT-компаний, офисы которых находятся в бизнес-центре «Роял Плаза», а ближе к вечеру вдоль МКАД около ПВТ собрались работники размещенных в Парке фирм. Здесь акция продлилась несколько часов — до приезда ОМОНа, сотрудники которого вынудили участвующих в мероприятии айтишников разбежаться.

Еще вчера супруга Виктора Кувшинова, который занимает позицию Head of Product в PandaDoc, сообщила : «Парней вчера не отпустили и посадили в следственный изолятор. Сегодня мой адвокат узнал, что возбудили уголовное дело, а мой муж — подозреваемый по ст. 210, ч. 4, [подразумевает] 5—12 лет лишения свободы».

Для справки: ч. 4 ст. 210 УК РБ — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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