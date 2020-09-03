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На проспекте Независимости в Минске задержали «панду» — человека в костюме животного
Источник материала: Onliner
В Минске на проспекте Независимости в районе Уручья сегодня задержали «панду» — человека, облаченного в костюм этого животного. Фото
Напомним, вчера в первой половине дня стало известно о
Днем и вечером того же дня в Минске прошли акции в поддержку PandaDoc: примерно в два часа дня вышли сотрудники IT-компаний, офисы которых находятся в бизнес-центре «Роял Плаза», а ближе к вечеру вдоль МКАД около ПВТ собрались работники размещенных в Парке фирм. Здесь акция
Еще вчера супруга Виктора Кувшинова, который занимает позицию Head of Product в PandaDoc,
Для справки: ч. 4 ст. 210 УК РБ — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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В Минске на проспекте Независимости в районе Уручья сегодня задержали «панду» — человека, облаченного в костюм этого животного. Фото разместил Telegram-канал...
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