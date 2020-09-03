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Лукашенко опять обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину во вмешательстве во внутренние дела

03.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На обстановку в Беларуси «в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа».

Об этом Александр Лукашенко заявил 3 сентября при назначении руководителей исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.

Лукашенко опять обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину во вмешательстве во внутренние дела
Фото president.gov.by

«Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает, — заявил Лукашенко. — Вы вчера слышали заявление Министра иностранных дел России [Сергея] Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе. Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну».

Беларусь оказалась «один на один с агрессией извне», заявил Лукашенко и поблагодарил Россию за поддержку, «иначе стране было бы сейчас непросто».

«Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

 
Теги: Минск
 
 
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На обстановку в Беларуси «в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа».
 
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