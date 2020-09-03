Фильм, сюжет которого основан на происшествии со спайсами в Гомеле, выйдет в прокат в октябре

Источник материала: Tut.by

Белорусский фильм Spice Boyz частной кинокомпании «Авантдрайв», который основан на Гомеле двое друзей под спайсами вырезали глаза у своего приятеля">происшествии шестилетней давности со спайсами в Гомеле, покажут на Московском международном кинофестивале. Премьера ленты режиссера Владимира Зинкевича состоится в рамках программы «Фильмы, которых здесь не было». Его также представят на фестивале в Норвегии (Осло) — Ravenheart International Film Festival и Германии (Селеб) — Grenzland-Filmtage Selb International Film Festival. В широком прокате картину планируют показывать с 22 октября.

Стас Тыркин, куратор программы «Фильмы, которых здесь не было» Московского международного кинофестивале комментирует:

— Как и в прошлом году, в программе нашла себе место независимая картина из еще более братской, чем раньше, Республики Беларусь. «Спайс Бойз» — довольно уникальный случай фильма на стыке жанров черной комедии и ужасов, основанного на реальных событиях. Это грамотно сделанный молодежный фильм, разудалость которого авторы сознательно разрушают по-настоящему шоковым финалом, где нет ни бутафорской крови, ни отпиленных конечностей. Мораль проста и созвучна окружающей нас новой реальности: будьте осторожны и оставайтесь вменяемыми.

Сюжет фильма «Спайс Бойз» основан на реальных событиях, которые произошли в Гомеле шесть лет назад : трое парней покурили вместе спайс, затем двое из них решили, что в третьего вселился дьявол.

— Идея снять кино по этой истории вынашивалась года два, — рассказывает режиссер Владимир Зинкевич. — Изначально это должен был быть короткий метр — четко по событиям, без сюжетных ответвлений и каких-либо фантазий. Но когда я начал изучать материал, стало ясно, что здесь есть где развернуться.

Вскоре реальная история «обросла» персонажами, в ней появились новые сюжетные повороты, а через два месяца была готова основная часть сценария. Владимир Зинкевич лично пообщался с оперативниками, которые непосредственно участвовали в расследовании событий, описанных в фильме. Во время подготовки к съемкам было изучено много случаев, когда люди совершали преступления под воздействием наркотиков. Режиссер хотел шокировать зрителя, но обойтись без нравоучений.

— Я понимал, что моралистская подача истории о вреде наркотиков будет скучна и вызовет у молодежи только улыбку: посмеются и продолжат делать по-своему. А вот если как следует напугать, то человек хорошенько подумает, когда ему предложат что-нибудь покурить или понюхать. Возможно, он вспомнит мой фильм, эти лица, последствия, и скажет: «Да ну его на фиг! Давай, друг, не сегодня». Для меня как для режиссера это было бы победой, — говорит Владимир Зинкевич.

По словам режиссера, картина снималась лишь на частные деньги. По большей части бюджет сложился из тех средств, что создатели картины выручили от телесериала «Качели», вышедшего двумя годами ранее.

В картине снялись Александр Головин («Елки», «Молодежка»), Маргарита Аброськина («Толя-робот», «Полицейский с Рублевки»), Анна Андрусенко («Мажор»), Алексей Маслодудов («Школа»), Владимир Сычев («Физрук»), Михаил Горевой («Шпионский мост»), Владимир Аверьянов («Качели»), Александр Тарасов.

В прокате картину планируют показывать с 22 октября.

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