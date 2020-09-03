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Суперкар Brabham теперь может легально ездить по дорогам общего пользования

03.09.2020 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Два года назад в Австралии начали выпускать гоночный автомобиль Brabham BT62. Модель была доступна в исполнениях Ultimate Track и Competition. Обе не могли легально ездить по дорогам общего пользования, что сильно расстраивало потенциальных покупателей. Но австралийцы прислушались к клиентам и выпустили дорожную версию суперкара — Brabham BT62R. Теперь уж можно брать!

Суперкар Brabham теперь может легально ездить по дорогам общего пользования

Собирать BT62R будут как с правым расположением руля, так и с привычным нам — левым. Автомобиль не полностью вышел на «гражданку». При желании его можно настроить, поменяв подвеску на трековую, и, доехав до трассы своим ходом, поставить парочку рекордов на трек-дне. По сравнению с Ultimate Track и Competition, «эрка» более тихая и оснащена необходимым набором для езды в городе (электропакет, кондиционер, подогревы, аудиосистема).

Суперкар Brabham теперь может легально ездить по дорогам общего пользования

Еще у машины доработанные бамперы, отвечающие стандартам серийных авто, более комфортабельные кресла и дорожная резина. Если взять опциональный пакет Celebration Series, то машину оснастят золотыми (!) логотипами, карбоновыми элементами в салоне и набором Track Pack (спойлер, сплиттер, диффузор).

Суперкар Brabham теперь может легально ездить по дорогам общего пользования

В движение среднемоторный суперкар приводит 5,4-литровый атмосферный V8 мощностью 700 л. с. Крутящий момент двигателя составляет 667 Н·м. Передаточные числа 6-ступенчатой «секвенталки» изменили, чтобы она больше подходила для езды в спокойных режимах. Продажи новинки начнутся в ближайшие пару недель. Цены велено узнавать у ближайшего дилера Brabham. В общем, звоните в Мельбурн.

Суперкар Brabham теперь может легально ездить по дорогам общего пользования
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Два года назад в Австралии начали выпускать гоночный автомобиль Brabham BT62. Модель была доступна в исполнениях Ultimate Track и Competition. Обе не могли легально ездить по...
 
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