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В Могилеве Fiat не пропустил пенсионера на мопеде и сбил его

03.09.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве утром 2 сентября Fiat сбил пенсионера на мопеде, сообщает УВД Могоблисполкома. 68-летний мужчина в больнице.


Фото: УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в 08.25 на пересечении улицы Первомайской и переулка Транспортного. 49-летний могилевчанин на Fiat выезжал с переулка на улицу Первомайскую и не предоставил преимущество пенсионеру на мопеде, который ехал по главной дороге.

68-летний мужчина был в мотошлеме. С травмами он госпитализирован.

 
Теги: Могилев
 
 
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