В Могилеве Fiat не пропустил пенсионера на мопеде и сбил его

Источник материала: Tut.by

В Могилеве утром 2 сентября Fiat сбил пенсионера на мопеде, сообщает УВД Могоблисполкома. 68-летний мужчина в больнице.



Фото: УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в 08.25 на пересечении улицы Первомайской и переулка Транспортного. 49-летний могилевчанин на Fiat выезжал с переулка на улицу Первомайскую и не предоставил преимущество пенсионеру на мопеде, который ехал по главной дороге.

68-летний мужчина был в мотошлеме. С травмами он госпитализирован.