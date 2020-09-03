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В Могилеве Fiat не пропустил пенсионера на мопеде и сбил его
Источник материала: Tut.by
В Могилеве утром 2 сентября Fiat сбил пенсионера на мопеде,
ДТП произошло в 08.25 на пересечении улицы Первомайской и переулка Транспортного. 49-летний могилевчанин на Fiat выезжал с переулка на улицу Первомайскую и не предоставил преимущество пенсионеру на мопеде, который ехал по главной дороге.
68-летний мужчина был в мотошлеме. С травмами он госпитализирован.
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Водитель мопеда с травмами в больнице.
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