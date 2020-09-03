В отношении топ-менеджера PandaDoc возбудили уголовное дело

В отношении директора по продукту белорусского офиса международной IT-компании PandaDoc (ООО «Пандадок») Виктора Кувшинова возбуждено уголовное дело, сообщила в соцсетях его жена Александра Дикан.



Источник: Youtube / Epic Growth

Кувшинова подозревают в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере). По этой статье предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

Также задержан директор ООО «Пандадок» Дмитрий Рабцевич. В чем обвиняют его, пока неизвестно. «Парней вчера не отпустили и посадили в следственный изолятор. Сегодня мой адвокат узнал, что возбудили уголовное дело, а мой муж — подозреваемый по статье 210 п. 4», — написала Александра Дикан в «Фейсбуке».

Утром 2 сентября в минский офис международной IT-компании PandaDoc пришли с обыском сотрудники КГК. Сооснователь компании Микита Микадо сообщил БелаПАН, что сотрудников закрыли в офисе, не давали пользоваться телефонами, требовали предоставить доступ к компьютерам. Директора увезли на допрос. Кроме того, у нескольких сотрудников компании прошли обыски дома.

«Это стопроцентно политический вопрос, — заявил Микадо. — Обеспечиваем юридическую поддержку сотрудникам, стараемся освещать происходящее. Пока что неясно, чего они хотят». Бизнесмен отметил, что платформа помощи уволившимся белорусским силовикам Protect Belarus пока никаким атакам не подвергалась.

Второй сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк в «Фейсбуке» прокомментировал ситуацию так: «Инициатива по поддержке людей частная, к компании вообще никакого отношения не имеет. Никакие финансы, ресурсы, люди из компании в ней (Protect Belarus. — ред.) не задействованы. Мы не нарушали законодательство и проходили многочисленные аудиты. Как в РБ, так и за ее пределами. Тут подсказывают, что пришли за списками людей, обратившихся за помощью. Могу сэкономить время — это частная инициатива, сотрудники не участвовали, списков не видели».

Компанию PandaDoc белорусы Микита Микадо и Сергей Борисюк создали в 2011 году в США. В 2013 запустили сервис по автоматизации документооборота, ставший одним из самых успешных международных стартапов. PandaDoc оказалась в списке 20 самых популярных продуктов для управления контрактами по версии консалтинговой и маркетинговой компании Capterra и в списке лучших работодателей США из числа стартапов от журнала Forbes. Головной офис PandaDoc находится в Сан-Франциско, при этом продукт разрабатывается в Минске. Белорусский офис занимается непосредственно разработкой продукта.

После августовских жестоких разгонов и избиений в Минске мирных демонстрантов, протестовавших против фальсификаций на президентских выборах, Микадо публично обратился к силовикам. Он предложил им финансовую помощь, если они решат уйти со службы на фоне протестов, и создал проект Protect Belarus. Эта инициатива совместно с фондом солидарности оказывает помощь, в том числе материальную, сотрудникам силовых ведомств, уволившимся из органов по моральным и политическим мотивам. На сегодня в Protect Belarus уже поступило около 600 заявок о помощи. Несколько десятков выплат одобрено, более 20 бывших правоохранителей помощь уже получили.