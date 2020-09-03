Какая бытовая техника сейчас продается дешевле, чем в интернет-магазинах

Источник материала: Tut.by

Раз в месяц мы проверяем предложения крупных торговых сетей и выискиваем товары, которые предлагаются дешевле по сравнению с обычными интернет-магазинами. Ниже — несколько таких товаров, которые сейчас получится купить выгоднее, чем обычно.

«Электросила»



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com, Jessica Lewis

На сайте продавца есть специальный раздел с товарами со скидками — предложение действует по 30 сентября.

Среди бытовой техники выделяется, например, микроволновка Samsung MS23K3515AS/BW . В «Электросиле» ее отдают за 259 рублей, в нашем каталоге цен ниже 380 рублей нет. Основные характеристики: общий объем в 23 литра, мощность 800 Вт, механическая система управления, функции таймера, режима разморозки и приготовления разных блюд.

Еще один товар с серьезной скидкой — холодильник LG GA-B509CVQZ . Он продается за 1499 рублей, хотя у других продавцов стоит почти 1900 рублей. Агрегат отличается классом энергопотребления А++, в активе также система No Frost как для холодильной, так и морозильной камер. Общий объем составляет 384 литра. Уровень шума — не выше 36 дБ. А еще есть технология Door Colling, помогающая быстрее охлаждать продукты.

А еще выгодно продаются робот-пылесос Samsung VR05R5050W . Цена «Электросилы» составляет 699 рублей, конкурентов — около 880 рублей. Гаджет может работать до 150 минут от одного заряда, оснащается боковыми щетками, возможностью управления со смартфона, а также пылесборником объемом в 0,2 литра.

«5 элемент»



Изображение использовано в качестве иллюстрации

Как и у предыдущего продавца, на сайте «5 элемента» есть раздел, в котором размещаются ссылки на все товары со скидками. В одном из таких разделов находится множество товаров для геймеров — в том числе для тех, кто предпочитает PS4. Так, например, геймпад Sony DualShock 4 v2 стоит 103,99 рубля. Если поискать, у «серых» продавцов выйдет купить чуть-чуть дешевле, но большинство конкурентов отдает его за 150−160 рублей.

Смартфон Samsung Galaxy M11 отдают за 379 рублей вместо 449 рублей. Правда, по такой цене устройство можно купить по сегодняшний день, 3 сентября. Опять же: по аналогичной цене девайс продается как минимум в двух «серых» магазинах. Но в «5 элементе», как и у других официальных продавцов, вы как минимум получите полноценную гарантию.

21vek.by



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Jakub Kapusnak, foodiesfeed.com

Начнем с техники для кухни. Микроволновая печь Horizont 20MW700−1378AAW стоит 139 рублей вместо 175 рублей, в интернете — во всяком случае, в нашем каталоге — не предлагается меньше чем за 145−158 рублей. Устройство отличается объемом в 20 литров, мощностью 700 Вт, наличием таймера и режима разморозки. Правда, программ приготовления блюд нет, как и гриля или конвекции.

Как оказалось, в 21vek выгоднее всего продается мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP. Ее цена в онлайн-гипермаркете — 167,7 рублей, у конкурентов — не ниже 180−190 рублей. Девайс работает от электросети, потребляемая мощность — 1900 Вт, производительность — 400 литров в час. В комплекте поставки есть несколько дополнительных насадок.

Наконец, холодильник Indesit DS 4200 S . Здесь его продают за 859 рублей, а другие магазины выставляют цену от 889 рублей. Разница, конечно, не самая большая, но все же есть. Класс потребления энергии — А, система размораживания морозилки ручная, холодильной камеры — капельная. Объем — 339 литров.