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Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией

03.09.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко назвал информацию об отравлении Алексея Навального фальсификацией. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который, я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ, отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.

 
 
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Лукашенко назвал информацию об отравлении Алексея Навального фальсификацией. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
 
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