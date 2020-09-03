Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией

Источник материала: АФН

Лукашенко назвал информацию об отравлении Алексея Навального фальсификацией. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который, я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ, отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.