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Актриса Александра Бортич впервые показала своего ребенка

03.09.2020 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актриса Саша Бортич впервые показала своего ребенка. Фотографию с сыном она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Слишком много любви. Знакомьтесь, наш Сашуля», — написала 25-летняя звезда «Холопа» под снимком.

Ранее актриса тщательно скрывала свою первую беременность, а также не давала никаких официальных комментариев по поводу рождения сына. Отцом ребенка оказался предприниматель и основатель школы ораторского искусства Евгений Савельев, с которым артистка начала встречаться в 2018 году. 

В августе актриса вышла на пикет против озвученных официально итогов выборов в Беларуси. «Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — написала тогда Бортич в Instagram. Артистка обратилась к белорусам, заявив, что они «заслужили эту правду, за которую борются сейчас». «Я верю, что вы ее добьетесь», — добавила она.

 
 
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Фотографию с сыном она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
 
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