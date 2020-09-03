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Актриса Александра Бортич впервые показала своего ребенка
Источник материала: Tut.by
Актриса Саша Бортич впервые показала своего ребенка. Фотографию с сыном она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
«Слишком много любви. Знакомьтесь, наш Сашуля», — написала 25-летняя звезда «Холопа» под снимком.
Ранее актриса тщательно скрывала свою первую беременность, а также не давала никаких официальных комментариев по поводу рождения сына. Отцом ребенка оказался предприниматель и основатель школы ораторского искусства Евгений Савельев, с которым артистка начала встречаться в 2018 году.
В августе актриса вышла на пикет против озвученных официально итогов выборов в Беларуси. «Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», —
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Фотографию с сыном она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
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