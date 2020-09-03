Актриса Александра Бортич впервые показала своего ребенка

Источник материала: Tut.by

Актриса Саша Бортич впервые показала своего ребенка. Фотографию с сыном она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Слишком много любви. Знакомьтесь, наш Сашуля», — написала 25-летняя звезда «Холопа» под снимком.

Ранее актриса тщательно скрывала свою первую беременность, а также не давала никаких официальных комментариев по поводу рождения сына. Отцом ребенка оказался предприниматель и основатель школы ораторского искусства Евгений Савельев, с которым артистка начала встречаться в 2018 году.

В августе актриса вышла на пикет против озвученных официально итогов выборов в Беларуси. «Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — написала тогда Бортич в Instagram. Артистка обратилась к белорусам, заявив, что они «заслужили эту правду, за которую борются сейчас». «Я верю, что вы ее добьетесь», — добавила она.