Ольге Ковальковой дали ещё 15 суток ареста









Сегодня её снова судили по административной статье "Нарушение порядка организации массовых мероприятий".





На суде Ольга заявила о пытках:





«Это просто пытки, что происходит со мной. Я несколько дней не спала нормально, сегодня ночью я спала только один час. Мне сильно болит живот сейчас, я не могу сидеть. Я нуждаюсь в медицинской помощи», — сказала Ковалькова.