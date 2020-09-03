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Такси оказалось на крыше в столице

03.09.2020 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очевидцы сообщили о ДТП на ул. Бабушкина в Минске. Перевернулся Renault Logan с наклейками «Яндекс.Такси» на бортах. Были заметны и другие повреждения — последствия удара в переднюю левую часть кузова. В Минской ГАИ сообщили, что водитель получил травмы, и рассказали предварительную версию произошедшего.

Такси оказалось на крыше в столице

«Сегодня около 10:20 водитель (1992 г. р.) Renault Logan двигался по ул. Бабушкина (в направлении МКАД), — такова предварительная информация Минской ГАИ. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. — Он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, далее — на осветительную мачту, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля».

Такси оказалось на крыше в столице

Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

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Теги: Минск
 
 
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Очевидцы сообщили о ДТП на ул. Бабушкина в Минске. Перевернулся Renault Logan с наклейками «Яндекс.Такси» на бортах. Были заметны и другие повреждения — последствия...
 
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