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Стариков: Союзному государству необходимы флаг, герб и гимн

03.09.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Стариков: Союзному государству необходимы флаг, герб и гимн

Очевидно, что и Беларусь, и Россию ожидает новая волна западных санкций, но можно ли рассматривать их как импульс для дальнейшей союзной интеграции, для развития собственных технологий и производств, а также для постепенного ухода от любой зависимости от стран Запада?
На эти, и другие вопросы радио Sputnik ответил известный писатель, политический эксперт Николай Стариков. 

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Санкции ―  это хороший повод избавиться от иллюзий, которые, наверное, у кого-то в головах еще присутствовали. Когда нас (Беларусь и Россию) толкают в объятия друг к другу, это не только потому, что мы не нужны на Западе, но и потому, что нас воспринимают как единое целое, неприемлемое для западной цивилизации. Нет иллюзий ― это хорошо, значит нас ждет успех в деле интеграции", ― считает собеседник Sputnik.

По мнению эксперта, Союзное государство должно наполниться не только реальным содержанием в виде единого центра принятия решений, единого эмиссионного центра и единой валюты, но и обрести новые государственные символы ― флаг, герб и гимн.

Комментарий политического эксперта, писателя Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Западные санкции ― хороший повод избавиться от иллюзий, полагает известный политический эксперт, писатель Николай Стариков.
 
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