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Стариков: Союзному государству необходимы флаг, герб и гимн
03.09.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Очевидно, что и Беларусь, и Россию ожидает новая волна западных санкций, но можно ли рассматривать их как импульс для дальнейшей союзной интеграции, для развития собственных технологий и производств, а также для постепенного ухода от любой зависимости от стран Запада?
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Санкции ― это хороший повод избавиться от иллюзий, которые, наверное, у кого-то в головах еще присутствовали. Когда нас (Беларусь и Россию) толкают в объятия друг к другу, это не только потому, что мы не нужны на Западе, но и потому, что нас воспринимают как единое целое, неприемлемое для западной цивилизации. Нет иллюзий ― это хорошо, значит нас ждет успех в деле интеграции", ― считает собеседник Sputnik.
По мнению эксперта, Союзное государство должно наполниться не только реальным содержанием в виде единого центра принятия решений, единого эмиссионного центра и единой валюты, но и обрести новые государственные символы ― флаг, герб и гимн.
Комментарий политического эксперта, писателя Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Западные санкции ― хороший повод избавиться от иллюзий, полагает известный политический эксперт, писатель Николай Стариков.
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