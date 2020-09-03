Ржавчина груши. Как предотвратить заболевание, как лечить дерево и можно ли есть пораженные плоды

Источник материала: Tut.by

Конец лета и начало осени — время сбора урожая груш. Но бывает, что листья дерева оказываются покрытыми яркими оранжевыми пятнами, что является признаком заболевания — ржавчины. Можно ли в этом случае есть собранные плоды, как спасти дерево и есть ли способы предотвратить заражение, рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории защиты плодовых культур Института защиты растений Ромуальда Плескацевич.



Фото с сайта pixabay.com

В последние годы владельцы садоводческих и приусадебных участков обращают внимание на все большее распространение такого заболевания, как ржавчина груши. Возбудитель этой напасти двухозяйный, то есть гриб развивается на двух растениях-хозяевах.

— На груше он развивается между прочим, плодовое растение в этом случае — промежуточный хозяин. А вот главный виновник распространения болезни — основной хозяин гриба — можжевельник, высокий и красный. В последние годы появились сообщения и о том, что гриб способен развиваться также на туе и на других растениях семейства хвойных.

Распространение заболевания происходит следующим образом. Споры гриба с пораженного можжевельника разносятся ветром в радиусе 40−50 км и заражают грушу. На ней споры прорастают в течение полутора-двух месяцев.

Как определить, что на груше ржавчина

Развитию ржавчины груши способствует теплая влажная погода весной, когда происходит заражение деревьев груши и прорастание спор гриба.

Первые признаки заболевания появляются в конце мая. На груше поражаются все наземные органы: листья, побеги, а иногда и плоды. На верхней стороне листьев появляются мелкие округлые зеленовато-желтые пятна, которые постепенно увеличиваются, приобретая яркую оранжево-желтую окраску. На верхней стороне пятен появляются мелкие черные точки, а с нижней стороны образуются конусовидные или сосковидные выросты, расположенные группами. Позднее эти выросты раскрываются на вершине, приобретая вид кисточки. Утолщение и образование таких же выростов наблюдаются и на побегах.

— При сильном развитии болезни к концу июля поражается большая часть листьев и начинается массовое преждевременное их опадание, что очень ослабляет дерево. Если инфекция распространилась на побеги, кору и древесину, растение через несколько лет засыхает.

При сильном поражении листьев и побегов груши плоды непригодны для употребления в пищу. В этом случае развиваются мелкие плоды, которые садоводы и сами не захотят есть.



Фото с сайта pixabay.com

Лечение заболевания

На приусадебных участках туи, как правило, несут декоративную функцию. Но если садоводы хотят иметь на столе груши и наслаждаться красивым видом сада, необходимо проводить профилактические обработки. Их следует начинать весной.

В борьбе с ржавчиной груши поможет опрыскивание насаждений в фазе розовый бутон, в конце цветения, через две недели после цветения и осенью после сбора урожая.

— Для лечения ржавчины помогут следующие фунгициды: «Скор», «Раек» (2 мл на 10 л воды), «Делан» (7 г на 10 л воды), «Импакт», «Страйк», «Строби», «Топаз» (2 г на 10 л воды). Применять препараты необходимо по принципу чередования. Также этими препаратами обязательно следует обрабатывать и можжевельник, если он и груша совместно произрастают на приусадебных участках.

При химической защите груши от заболевания важно обращать внимание на температуру воздуха, потому что есть препараты, которые ниже определенного температурного значения не работают.

При поражении побегов нужно заниматься их лечением и по возможности эти побеги удалять.

— Что касается дачных участков, ржавчиной прежде всего страдают сады, соседствующие с лесом, — можно посоветовать не разбивать грушевый сад, если ваш участок находится в лесной зоне.



Фото с сайта pixabay.com

Можно ли предотвратить появление ржавчины

Соблюдение всех агротехнических приемов, обеспечивающих поддержание дерева в высоком жизненном состоянии, повышает устойчивость деревьев ко всем заболеваниям, в том числе к ржавчине. При лечении заболевания также очень многое зависит от погодных условий текущего сезона вегетации: в сухую теплую погоду растения поражаются меньше.

— Для профилактики заболевания стоит проводить такие мероприятия, как своевременное внесение удобрений, правильное содержание почвы, своевременная обрезка деревьев, защита от вредителей, побелка ранней весной или осенью.

Ромуальда Плескацевич подчеркивает: там, где проводится система защиты насаждений, обычно меньше проявлений заболевания. Поэтому пренебрегать химией нельзя.